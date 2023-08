Lotnisko Warszawa-Modlin będzie nieczynne. Ryanair odwoła ponad 100 lotów

Już we wrześniu lotnisko Warszawa-Modlin przejdzie remont, który będzie miał miejsce w godzinach nocnych. To oznacza, że w tym czasie nie zostaną obsłużone żadne loty. Portal Fly4free.pl podaje, że Ryanair może odwołać nawet ponad 100 lotów zaplanowanych w tym terminie.

fot. Henryk Przondziono / / Gość Niedzielny / Forum

Już jakiś czas temu spekulowało się, że lotnisko w Modlinie może wymagać remontu. Poznaliśmy więcej szczegółów w tej sprawie. Okazuje się, że w dniach od 11 do 21 września dojdzie do wymiany oświetlenia na pasie startowym. Prace zaplanowano na porę nocną, a to oznacza, że w godzinach od 20 do 5:30 żadne loty nie będą mogły się odbyć.

Skutkiem tego, w wyżej podanych terminach anulowane mogą zostać loty z i do Budapesztu, Katanii, Sztokholmu, Lizbony, Paryża, Dublina, Zadaru, Eindhoven, Manchesteru czy Helsinek.

Dyrektor generalny linii Buzz, Michał Kaczmarzyk, w rozmowie z Fly4free.pl powiedział, że “samoloty zbazowane w Modlinie nie będą wykonywały ostatniej rotacji”. Irlandzka sieć szacuje, że z powodu tego remontu może dojść do anulowania nawet 140 lotów z lotniska Warszawa-Modlin.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Przeczytaj także Kłopoty z odwołanym lotem? Możesz otrzymać do 600 euro odszkodowania





Trudno jednoznacznie stwierdzić, co czeka osoby, które wcześniej wykupiły bilety na te loty. Poprosiliśmy biuro prasowe Ryanair o komentarz i czekamy na odpowiedź.

PB