Lotnisko Heathrow chce, by linie lotnicze odwołały 10 proc. lotów

Strajk w Ryanairze. Szykują się utrudnienia dla turystów w Europie

Pracownicy Ryanaira zapowiedzieli strajki. Obejmą one lotniska w Hiszpanii, Portugalii oraz we Włoszech, choć swoją gotowość do protestów zapowiadają również Francuzi i Belgowie. Utrudnienia dla turystów z całej Europy będą trwać na przestrzeni czerwca i lipca.