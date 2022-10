Lotnisko Chopina zamyka jedną z dwóch dróg startowych. Na dwa tygodnie

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Do 26 października br. zamknięta będzie krótsza droga startowa warszawskiego Lotniska Chopina; starty i lądowania samolotów będą się odbywały nad Włochami, Bemową, Ochotą i Piasecznem - poinformował port. Jak dodano, powodem zamknięcia jest modernizacja i przeglądy techniczne drogi.

Lotnisko Chopina ma dwie drogi startowe: dłuższą o długości ok. 3700 metrów (na kierunku 15/33) oraz krótszą o długości 2800 metrów (na kierunku 11/29).

"W dniach 12-26 października 2022 roku wszystkie operacje na Lotnisku Chopina będą odbywały się w osi Włochy, Bemowo, Ochota - Piaseczno" - poinformowało lotnisko na swojej stronie internetowej.

Jak podał port, powodem zamknięcia jest modernizacja i przeglądy techniczne drogi startowej nr 1 (11-29).

"W czasie dwutygodniowego wyłączenia wymienimy część lamp, dodamy dodatkowe zestawy świateł, wykonamy remont części pasa i zrealizujemy generalny przegląd całej drogi startowej" - podał port.

Lotnisko wymieni lampy na zestawy energooszczędne, które dzięki lepszym parametrom świetlnym mają poprawić bezpieczeństwo operacji lotniczych. Ponadto, zainstalowane zostaną nowe lampy na odcinkach dróg kołowania, po których samoloty zjeżdżają z pasa po lądowaniu. Ma to poprawić ich widoczność, co jest szczególnie istotne np. podczas mgieł lub znaczących opadów śniegu.

"Podczas wyłączenia drogi startowej nastąpi gruntowny przegląd techniczny pasa oraz wymieniona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni na powierzchni 4600 metrów kwadratowych. Jest to standardowy proces związany z jej zużyciem, który odbywa się na lotniskach regularnie" - przekazało lotnisko. Jak dodano, jest to istotne ze względu na konieczność utrzymania odpowiednich parametrów hamowania samolotów, niezależnie od warunków atmosferycznych; ma to również zapewnić odpowiednie odprowadzanie wody po opadach oraz zniwelować ryzyko pojawienia się wykruszenia z nawierzchni.

Port tłumaczy, że realizacja cyklicznych remontów jest planowana kompleksowo, tak aby maksymalnie wykorzystać czas zamknięcia pasa startowego do przeprowadzenia wszystkich działań jednocześnie. Ogranicza to liczbę dni, kiedy wszystkie operacje lotnicze muszą być prowadzone tylko w jednym kierunku.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. We wrześniu port informował, że od początku roku lotnisko odprawiło 9 106 283 podróżnych, to nieco ponad jedna czwarta mniej niż w 2019 r.

W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

