"The Economist": słabnący rubel utrudni Putinowi prowadzenie wojny na Ukrainie Słabnący rosyjski rubel utrudni Władimirowi Putinowi dalsze prowadzenie wojny - ocenia brytyjski tygodnik "The Economist". Czasopismo przypomina, że 14 sierpnia za jednego dolara trzeba było zapłacić już ponad sto rubli i był to najniższy kurs rosyjskiej waluty od początku napaści na Ukrainę.