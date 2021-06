Loteria spisu powszechnego. Blisko 500 osób z nagrodami

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

480 osób wygrało już karty przedpłacowe w loterii w ramach spisu powszechnego. Kolejne losowanie odbędzie się 8 czerwca, dlatego GUS zachęca, aby wypełnić deklarację do środy.

"Odbyły się już dwa losowania loterii NSP 2021. Już 480 osób może się cieszyć ze swojej wygranej. Jeśli spiszesz się i zarejestrujesz kod do 2 czerwca będziesz mógł wziąć udział w losowaniu 8 czerwca" - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Do wygrania jak do tej pory będą karty przedpłacowe o wartości 500 zł i 1000 zł.

W loterii mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które już dokonały samospisu, wyraziły chęć udziału w loterii i za pośrednictwem wiadomości e-mail otrzymały 10-znakowy alfanumeryczny kod potwierdzający dokonanie samospisu, a także prawidłowo zarejestrowały zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej loterii.

Kolejne losowania nagród odbędą się 8 i 18 czerwca oraz 2 i 9 lipca. Wtedy też będzie można wygrać karty przedpłacowe o wartości 500 i 1000 zł. W ostatnim losowaniu 14 lipca - do wygrania będzie 14 samochodów.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski. Jest obowiązkowy. Potrwa do końca września.

Jak wyjaśnia GUS, spisowi podlegają "osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania". Podlegają mu także "mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami".

Spis jest realizowany następującymi metodami: obowiązkowo, czyli właśnie metodą samospisu internetowego (CAWI) oraz uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa czy zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego. Dokładna lista pytań dostępna jest w dedykowanej zakładce na stronie spis.gov.pl. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska

nmk/ lena/