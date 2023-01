Lot duchów, czyli czego może się spodziewać jeden jedyny pasażer?

Robbie Allen był jedynym pasażerem samolotu Virgin Atlantic, który leciał z Sydney na Fidżi. Zaliczył więc swój lot duchów, bo tak określa się podróż, kiedy na pokładzie jest niewielu podróżnych. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się na Tik Toku.

- Byłem zszokowany, gdy odkryłem, że jestem jedynym pasażerem wchodzącym na pokład - tak zaczyna opowieść Robbie Allen. Czego mogą spodziewać się podróżni? Na przykład rozmowy z kapitanem, który jak wynika z relacji Robbiego, przyszedł do niego, usiadł w fotelu obok i uciął z nim miłą pogawędkę.

Co więcej, personel naprawdę starał się umilić mu podróż, dając wszystko, o co poprosił. - Czułem się jak w prywatnym odrzutowcu - skomentował, co stanowiło swoisty prezent na jego zbliżające się urodziny. - Miałem dosłownie cały samolot dla siebie. Byłem VIP-em - dodaje.

Następne pokazał miskę z przekąskami, którą specjalnie dla niego przygotowała stewardesa wraz z kieliszkiem wina musującego.

- Zarezerwowałem już klasę biznes, ale gdybym tego nie zrobił, mógłbym podróżować tam bez dopłaty - wyjaśnia.

Sam określa, że podróż jako jedyny pasażer wydawała mu się dziwna i na pewno nigdy jej nie zapomni. Np. zadziwiający był widok jego samotnej walizki stojącej w strefie odbioru bagażu.

Branża określa takie podróże lotami duchów lub lotami widmo, a więc wówczas, kiedy na pokładzie jest mniej niż 10 proc. pasażerów. Najczęściej linie nie mogą odwołać takich lotów, gdyż są zobowiązane umowami z lotniskami, mimo ewidentnego marnowania paliwa i zwiększanie śladu węglowego. Jednak wielu podróżnych w komentarzach stwierdziło, że taka podróż byłaby spełnieniem ich marzeń.