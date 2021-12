Łon z RPP przeciw podwyżce stóp proc. o 100 pb. w styczniu, ale poparłby nieznaczny ruch

fot. Adam J-ta / / Shutterstock

Podwyższenie stóp procentowych o 100 pb. lub mocniej byłoby ryzykowne, a gdyby w styczniu 2022 r. dokonana została podwyżka stóp w takiej skali mogłoby powstać wrażenie, że problem inflacji narasta - napisał w artykule dla portalu wGospodarce członek RPP Eryk Łon. Dodał, że poparłby "nieznaczną" podwyżkę stóp.

"Uważam, że szczególnie ryzykowne byłoby podwyższenie stóp procentowych o 100 punktów bazowych lub w stopniu jeszcze wyższym. Dotychczasowe podwyżki dokonane w ramach obecnie trwającej fazy zaostrzania polityki pieniężnej były mniejsze. Pierwsza z nich wyniosła 40 punktów bazowych, druga 75 punktów bazowych a trzecia 50 punktów bazowych. Gdyby w styczniu 2022 roku dokonana została podwyżka o 100 punktów bazowych mogłoby to wywołać u uczestników życia gospodarczego przekonanie, że problem inflacji narasta, w tym sensie, że staje się coraz bardziej znaczący" - napisał Łon.

"Gdyby polityka pieniężna RPP była zbyt restrykcyjna mogłoby dojść do niepokojąco mocnego schłodzenia przyszłej aktywności gospodarczej. Mówiąc nieco inaczej dopuszczam wariant, w którym czekać nas może jeszcze jedna nieznaczna podwyżka stóp procentowych na początku przyszłego roku, ale trudno by mi było poprzeć wniosek o taką zwyżkę stóp, której skala byłaby bardzo radykalna. Uważam, że istnieje spora szansa na to, że procesy inflacyjne zaczną wyhamowywać na początku 2022 roku" - dodał.

Ekonomista napisał ponadto, że niewielka podwyżka stóp w styczniu byłaby możliwa tylko chyba wówczas, gdyby RPP "na zasadzie powszechnej zgody" doszła do wniosku, że taki ruch mógłby skrócić okres przebywania inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, nie wpływając "jakoś bardzo znacznie" na koniunkturę gospodarczą.

Według Łona presja inflacyjna obniżyłaby się nawet wówczas, gdyby stopy procentowe w styczniu nie zostały zmienione.

Najbliższe decyzyjne posiedzenie RPP zaplanowano na 4 stycznia. Zostało ono nieoczekiwanie przesunięte w ub. tygodniu z 12 stycznia.

Kadencja Łona w RPP upływa 9 lutego 2022 r., co oznacza, że weźmie on udział w dwóch decyzyjnych posiedzeniach RPP (według aktualnego harmonogramu) 4 stycznia i 8 lutego. (PAP Biznes)

