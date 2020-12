Łon z RPP: Bardzo prawdopodobne, że do końca kadencji RPP stopy proc. pozostaną bez zmian

fot. Filip Błażejowski / FORUM

Istnieje stosunkowo duże prawdopodobieństwo, że do końca obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie - napisał w artykule dla portalu wGospodarce.pl członek RPP Eryk Łon.

W artykule członek RPP wyraził przekonanie, że - biorąc pod uwagę przewidywane uwarunkowania makroekonomiczne - nie dostrzega obecnie potrzeby obniżenia stóp procentowych do poziomu ujemnego.

Łon zaznaczył też, że na razie nie dostrzega powodów do podwyżki stóp procentowych w Polsce.

"Na razie nie dostrzegam powodów do podwyżki stóp procentowych. Być może pojawią się one w trakcie kolejnej kadencji RPP. Mogą być one związane na przykład z pojawieniem się ryzyka trwałego przekroczenia górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego połączonego z na przykład bardzo szybkim tempem wzrostu gospodarczego, w tym zwłaszcza nakładów inwestycyjnych oraz występowaniem silnie dodatniej luki popytowej rozumianej jako różnica pomiędzy rzeczywistym a potencjalnym tempem wzrostu gospodarczego" - napisał.

"Sądzę, że ewentualny powrót do poziomu stóp procentowych sprzed pandemii byłby możliwy po zakończeniu obecnej kadencji RPP" - dodał.

Członek RPP ocenia, że inflacja w Polsce znajduje się pod kontrolą.

"Inflacja od kwietnia tego roku kształtuje się w granicach dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego. To zjawisko optymalne. Warto ponadto pamiętać, że kraje wschodzące do której to grupy krajów zalicza się Polska charakteryzują się wyższym poziomem inflacji niż kraje dojrzałe. Można więc powiedzieć, że inflacja w naszym kraju znajduje się pod kontrolą" - napisał Łon. (PAP Biznes)

