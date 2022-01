Łon: Warto rozważyć zakończenie fazy podnoszenia stóp proc. w Polsce

fot. Krystian Maj / / FORUM

Warto rozważyć potrzebę zakończenia fazy podnoszenia stóp procentowych w Polsce - napisał w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem jak najniższy poziom stóp procentowych powinien być trwałym elementem polskiego modelu gospodarczego.

"Osobiście jestem zwolennikiem poglądu sprowadzającego się do tego, aby prowadząc polską politykę pieniężną bardzo starać się, w jakim się to tylko da stopniu, minimalizować koszty ponoszone przez osoby, które stoją przed wieloletnią perspektywą spłacania kredytów mieszkaniowych. (...) Spłacanie takiego kredytu stanowi bardzo długotrwały wysiłek finansowy i właśnie z tego powodu warto dążyć do tego, aby stopy procentowe w naszym kraju były jak najniższe. Myślę, że warto rozważyć potrzebę zakończenia fazy podnoszenia stóp procentowych w naszym kraju" - napisał Łon.

"Chciałbym, aby Polska była krajem, w którym panują jak najniższe stopy procentowe, aby jak najniższy poziom stóp procentowych był trwałym elementem polskiego modelu gospodarczego. Taki poziom stóp sprzyja inwestowaniu, a także zwiększaniu wydatków konsumenckich" - dodał.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

Łon uważa, że aktualne procesy inflacyjne mają uwarunkowania globalne, zewnętrzne i istnieją podstawy, by sądzić, że w najbliższych kwartałach procesy inflacyjne staną się mniej nasilone niż obecnie. W związku z tym Łon postuluje, by "zachować ogromny wewnętrzny spokój".

Według odczytu flash GUS inflacja w grudniu wyniosła 8,6 proc. (PAP Biznes)

tus/ ana/