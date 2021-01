Łon: Rynek powinien się mentalnie przygotować na osłabianie złotego przez NBP

Puls Biznesu

Obniżka stóp procentowych jest możliwym scenariuszem i w razie konieczności, nie należy się wahać przed taką decyzją - napisał w artykule dla portalu wGospodarce członek RPP Eryk Łon. Ekonomista potwierdził, że NBP prowadzi interwencje walutowe i wskazał, że rynek powinien się mentalnie przygotować na kolejne tego typu działania NBP.

"(...) Możliwe jest, że po dokonaniu stosownych przemyśleń dojdzie w Polsce w tym roku do obniżki stóp procentowych. To oczywiście scenariusz alternatywny w stosunku do scenariusza podstawowego jakim jest stabilizacja stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Wiele zależeć może od różnego typu przewidywań dotyczących: pojawienia się 3 fali koronawirusa, tempa wzrostu liczby osób zaszczepionych oraz skali stosowanych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną a także potencjalnych skutków ekonomicznych wspomnianych obostrzeń. Mam nadzieję, że potrzeba redukcji stóp procentowych w tym roku się nie pojawi, gdyby się jednak pojawiła nie należy się wahać i zdecydowanie użyć owej obniżki tak samo jak używa się dobrze zaostrzonej siekiery służącej do porąbania drewna" - napisał Łon.

"Nie należy się obawiać myśleć o ewentualnej obniżce stóp procentowych, gdyż gdyby pojawiła się potrzeba jej dokonania miałoby to na celu tylko i wyłącznie jedno: pomóc nam wszystkim w jak najszybszym wyjściu z kryzysu spowodowanego przez epidemię koronawirusa. Oczywiście zdaję sobie sprawę z pewnych niedogodności dla posiadaczy lokat terminowych wynikających ze stosunkowo niskiego oprocentowania. Należy jednak pamiętać, że prowadząc łagodną politykę pieniężną staramy się obniżać koszty kredytów oraz redukować koszty obsługi długu publicznego, zachęcać do inwestowania, pooprawiać konkurencyjność polskiego eksportu, ratować miejsca pracy" - dodał.

29 grudnia wieczorem prezes NBP Adam Glapiński w zapowiedzi wywiadu dla "Obserwatora Finansowego" powiedział, że choć obecny poziom stóp procentowych jest właściwy i najlepiej odpowiada obecnej sytuacji, to jednak w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze obniżenie stóp.

Dodał, że NBP prowadzi odpowiednie analizy możliwych okoliczności i potencjalnych skutków takiego obniżenia. Pełna wersja wywiadu prezesa NBP ma zostać opublikowana w najbliższym czasie.

Łon potwierdził, że NBP prowadzi interwencje walutowe i wskazał, że rynek powinien się mentalnie przygotować na kolejne tego typu działania NBP.

"Prowadzone przez NBP interwencje walutowe stanowią element walki o poprawę konkurencyjności polskiego eksportu. Są one przejawem korzystania z prawa do prowadzenia polityki pieniężnej przez Polskę. To czy w 2021 roku interwencje walutowe będą nadal wykorzystywane zależne jest zapewne od różnych czynników, ale ważne jest to, że uczestnicy rynku walutowego mają już teraz szansę przyzwyczaić się mentalnie do tego, że NBP poprzez swe działania może w sposób sprytny wykorzystywać kanał kursu walutowego oddziałując na procesy realne w naszym kraju" - napisał Łon.

"Spryt w polityce prowadzenia interwencji walutowych może się przejawiać między innymi tym, że interwencje walutowe prowadzone są w sposób niezapowiedziany. Mogą one być zaskoczeniem dla uczestników rynku finansowego" - dodał.

30 grudnia, w zapowiedzi wywiadu dla Obserwatora Finansowego, prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że narastająca presja na aprecjację złotego jest bardzo niepokojąca, szkodliwa z punktu widzenia odbicia PKB i tworzy przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego.

Pierwszą w końcówce roku interwencję walutową - w kierunku osłabienia złotego - NBP przeprowadził 18 grudnia - dowiedział się wówczas nieoficjalnie PAP Biznes w źródłach zbliżonych do banku centralnego. Fakt interwencji potwierdzili członkowie RPP, m.in. E. Łon i R. Sura.

Uczestnicy rynku spekulują, że od 18 grudnia NBP kilkukrotnie wkroczył ponownie na rynek, również w celu osłabienia PLN. (PAP Biznes)

tus/ asa/