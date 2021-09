Łon (RPP): Nie chciałby podejmować działań, które mogą doprowadzić do umocnienia złotego

fot. NBP / / NBP

Członek RPP Eryk Łon nie chciałby podejmować działań, które mogą doprowadzić do umocnienia złotego.

"Bardzo ważne znaczenie ma dla mnie na przykład to, aby nie przykładać ręki do takich rozwiązań, które mogłyby w konsekwencji doprowadzić do otwarcia drogi dla radykalnego umocnienia złotego, co mogłoby być skutkiem podjęcia przez RPP szybkich działań polegających na kilku silnych podwyżkach stóp procentowych" - napisał w felietonie dla portalu wGospodarce. pl.

Członek RPP uważa, że proces spadków inflacji PPI oraz CPI w różnych krajach powinien mieć miejsce na przełomie 2021 i 2022.

"Moim zdaniem kiedy PPI zacznie spadać, to z biegiem czasu dojdzie do obniżek poziomu inflacji konsumpcyjnej, czyli tak zwanego wskaźnika CPI. Jestem przekonany, że proces obniżek inflacji produkcyjnej oraz inflacji konsumpcyjnej w różnych krajach będzie obserwowany na przełomie tego i następnego roku" - napisał. (PAP Biznes)

