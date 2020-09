Łon: Polityka NBP powinna sprzyjać utrzymaniu stóp procentowych na niskim poziomie

fot. Krystian Maj / FORUM

Polityka Narodowego Banku Polskiego powinna sprzyjać utrzymaniu stóp procentowych na niskim poziomie - napisał w artykule dla Radia Maryja członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon.

"Polityka NBP w moim przekonaniu powinna sprzyjać utrzymywaniu stóp procentowych od kredytów dla przedsiębiorstw i ludności na niskim poziomie. Szczególnie ważne jest to, aby posiadacze mieszkaniowych kredytów złotowych mieli poczucie, że polski bank centralny troszczy się o to, aby ponoszone przez nich koszty finansowe związane z obsługą tych kredytów były stosunkowo niskie. Chodzi bowiem o to, że wówczas kondycja finansowa polskich rodzin obciążonych tego typu kredytami będzie na tyle dobra, że będą one mogły zwiększać w sposób trwały swoje wydatki konsumpcyjne" - napisał Łon w poniedziałkowym artykule.

Przeczytaj także Glapiński broni niskich stóp procentowych

Zdaniem członka RPP warto, aby bank centralny sygnalizował gotowość do zastosowania nowych instrumentów, jeśli pojawi się taka potrzeba.

"Generalnie uważam, że warto, aby polski bank centralny dawał uczestnikom polskiego życia gospodarczego wyraźnie do zrozumienia, że w razie pojawienia się takiej potrzeby gotów jest zastosować nowe instrumenty takie jak skup obligacji korporacyjnych, skup aktywów związanych z rynkiem akcji czy też udzielanie bezprocentowych kredytów dla banków komercyjnych, które byłyby udzielane im pod warunkiem, że te udzielać będą kredytów podmiotom gospodarczym, które zadeklarują, że nie dokonają zwolnień pracowników" - napisał.

W ocenie Łona warto podjąć działania, które będą miały na celu zwiększenie akcji kredytowej banków.

"W obecnej sytuacji ważne jest to, aby podjąć działania mające na celu zwiększenie akcji kredytowej przez sektor bankowy. Myślę, że można by wykorzystać fakt posiadania przez Skarb Państwa znacznych pakietów akcji w niektórych bankach" - napisał członek RPP.

"Można by przyjąć założenie, że zwiększenie akcji kredytowej stanowić powinno w chwili obecnej przejaw społecznej odpowiedzialności poszczególnych banków. Można by także przemyśleć możliwość zwolnienia z podatku bankowego tych banków, które znacznie zwiększą dynamikę akcji kredytowej w najbliższym latach lub zastosować w stosunku do nich niższy poziom rezerw obowiązkowych" - dodał. (PAP Biznes)

pat/ gor/