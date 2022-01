Łon: Podwyżki stóp proc. z biegiem czasu obniżą presję inflacyjną

fot. NBP / / NBP

Podwyżki stóp procentowych z biegiem czasu obniżą presję inflacyjną w Polsce - napisał w artykule dla Radia Maryja kończący kadencję członek RPP Eryk Łon.

"(...) Stopniowo odczuwamy pierwszy efekt podwyżek stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej, jakim jest pojawienie się realnej perspektywy wyhamowania dynamiki akcji kredytowej. Z biegiem czasu będziemy prawdopodobnie świadkami wyhamowania presji inflacyjnej" - napisał Łon.

"Do wyhamowania presji inflacyjnej powinno przyczynić się także przewidywane stopniowe zaostrzanie polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny, który – jak wynika to z najnowszych prognoz – ma rozpocząć proces podwyższania stóp w marcu br. Owo podwyższanie stóp powinno przyczynić się do pewnego ochłodzenia aktywności gospodarczej w USA oraz spadku tamtejszej inflacji, co powinno przełożyć się na analogiczne zjawiska w skali globalnej" - dodał.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

Łon jest zdania, że rozwój polskiego rynku akcji jest jednym z elementów polskiej racji stanu.

"Ponadto w okresie od mojego pierwszego dnia zasiadania w RPP, czyli od dnia 9 lutego 2016 roku do dnia 28 stycznia 2022 roku doszło do wzrostu Warszawskiego Indeksu Giełdowego o 52,0 proc., a w 2021 roku były takie dni, w których WIG ustanawiał rekord historyczny. To wszystko pokazuje, że utrzymywanie umiarkowanych stóp procentowych służy rozwojowi polskiego rynku akcji, którego rozwój można potraktować jako jeden z elementów polskiej racji stanu" - napisał Łon.

Kadencja Łona w RPP upływa 9 lutego.

Jak wziąć kredyt hipoteczny w trudnych czasach 17 lutego o godz. 15:00 eksperci z Santander Bank Polska poprowadzą webinar, w którym przybliżą najważniejsze dylematy stojące dziś przed kredytobiorcami. Podpowiedzą, jak przygotować się do zaciągnięcia zobowiązania i na co zwrócić uwagę w kontekście badania zdolności kredytowej. Przeanalizują ciemne i jasne strony kredytów ze zmienną i okresowo stałą stopą, a także wskażą najważniejsze kroki w procesie starania się o hipotekę. Wydarzenie będzie dostępne dla zarejestrowanych uczestników, a specjaliści odpowiedzą także na pytania użytkowników. Udział w webinarze jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza widocznego obok. Zapraszamy do zapisów. Szczegóły webinaru i możliwość zapisu znajdują się także na stronie poświęconej temu wydarzeniu. Webinar poprowadzą Lidia Biedrzycka, ekspert w zespole rozwoju produktów i procesów kredytowych w Santander Bank Polska oraz Tomasz Borkowski, ekspert ds. kredytów hipotecznych w Santander Bank Polska.

tus/ mfm/