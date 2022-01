Łon: Podczas posiedzenia RPP w lutym być może warto podjąć decyzję o utrzymaniu stóp proc. na dotychczasowym poziomie

fot. NBP / / NBP

Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w lutym być może warto podjąć decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie - napisał w artykule dla portalu wGospodarce członek RPP Eryk Łon.

"Być może warto podczas posiedzenia RPP w lutym tego roku podjąć decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Naturalnie przed podjęciem takiej decyzji należy dokonać bardzo głębokich przemyśleń zastanawiając się nad różnymi konsekwencjami takiej decyzji. Powstrzymanie się od podwyżki stóp w lutym tego roku mogłoby wprowadzić pewien ładunek optymizmu u uczestników życia gospodarczego, gdyż mogłoby spowodować pojawienie się u nich takiego oto przekonania, że skoro NBP stóp nie podnosi to znaczy, że spodziewa się tego, że inflacja zacznie stopniowo spadać i dlatego też konieczność dokonania kolejnej podwyżki stóp procentowych zanikła" - napisał członek RPP.

"Należy bardzo uważać na to, aby proces podwyżek stóp procentowych nie trwał zbyt długo. W odpowiednim czasie warto ten proces zakończyć. Myślę, że warto go zakończyć wówczas, kiedy można dojść do wniosku na podstawie różnego typu prognoz, że za mniej więcej kilkanaście miesięcy od momentu sporządzenia takich prognoz inflacja spadnie na tyle, że będzie mocno zbliżać się poziomu górnej granicy dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego. Wspominam tu o górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, gdyż jestem zdania, że Polska jako kraj wschodzący ma prawo do wyższej inflacji, niż ma to miejsce w przypadku optymalnego poziomu inflacji dla krajów dojrzałych" - dodał.

W ocenie członka RPP, w 2023 roku można spodziewać się znacznego spadku inflacji w Polsce.

Kadencja Eryka Łona w RPP upływa 9 lutego, co oznacza, że weźmie on udział w jeszcze jednym, decyzyjnym posiedzeniu RPP, zaplanowanym na 8 lutego. (PAP Biznes)

pat/ asa/