Lombardy pod lupą rządu. Zmiany chroniące klientów coraz bliżej

Zakończyliśmy konsultacje publiczne w sprawie projektu ustawy o działalności lombardowej – powiedział we wtorek w Radiu Plus wiceminister finansów Piotr Patkowski. Dodał, że liczy, że jeszcze w lutym projekt trafi pod obrady rządu.

fot. Robson90 / / Shutterstock

„Zakończyliśmy konsultacje publiczne w sprawie projektu ustawy o działalności lombardowej. Wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przedstawiliśmy projekt ustawy i mamy nadzieję, że jeszcze w lutym trafi do Rady Ministrów i prac parlamentarnych” – powiedział we wtorek w Radiu Plus wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Dodał, że ze względu na fakt, że konsumenci są słabszą stroną, w projekcie proponuje się szereg zmian, które mają chronić klientów lombardów i postawić ich w sytuacji równorzędnej w stosunku do przedsiębiorców z tej branży. Uregulowana ma zostać także działalność samych lombardów.

„Wprowadzamy maksymalne odsetki i maksymalne koszty pozaodsetkowe. Drugą kwestią jest sama zasada zastawu lombardowego, aby konsument wiedział, co się dzieje z zastawionym przedmiotem” – stwierdził wiceminister finansów.

autor: Marek Siudaj