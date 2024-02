Lombardów przybywa i radzą sobie coraz lepiej. "Wynik pandemii i jej kłopotów"

Tylko w 2023 r. liczba lombardów wzrosła o 35 proc. i są w coraz lepszej kondycji finansowej. To jasno pokazuje, że Polacy korzystają z tego typu instytucji - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

fot. Robson90 / / Shutterstock

Gazeta powołała się na dane wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet, z których wynika, że na koniec 2023 r. liczbę lombardów na polskim rynku można szacować na blisko 8,5 tys. Dodano, że w porównaniu do 2022 r. stanowi to wzrost o 35 proc. Podano też, że w latach 2010–2015 liczba lombardów na polskim rynku oscylowała w granicach od 4,5 tys. do 5,5 tys.

Cytowany przez dziennik rzecznik Dun & Bradstreet Tomasz Starzyk powiedział, że "rosnącą dynamikę przyrostu liczby lombardów na polskim rynku przyniosła pandemia i jej kłopoty". Jego zdaniem liczba działających punktów stanowi odzwierciedlenie sytuacji ekonomicznej Polaków.

Jak pisze gazeta, "według danych rejestru dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK wynika, że zaległości przedsiębiorstw o PKD 64.92, w których mieści się działalność lombardów, w ostatnich latach systematycznie spadają. W 2023 r. było to 26 mln zł, podczas gdy w 2020 r. – 35,7 mln zł". (PAP)

