Lokum Deweloper wstrzyma nowe inwestycje

Lokum Deweloper, ze względu na spadek popytu, zamierza wstrzymać nowe inwestycje i szacuje, że na koniec tego roku liczba sprzedanych mieszkań będzie o połowę niższa niż w 2021 roku. Spółka spodziewa się, że strata po I półroczu 2022 roku będzie niwelowana w kolejnych kwartałach – poinformował zarząd Lokum Deweloper na konferencji.

„Harmonogram na drugie półrocze przewiduje większą ilość rozpoznań. Pod koniec września będziemy przekazywać mieszkania z bieżącego roku. Jesteśmy przekonani, że strata po I półroczu będzie niwelowana w kolejnych kwartałach” – powiedział prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar.

„Nie spodziewamy się straty na koniec 2022 roku” – dodał Tomasz Dotkuś, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Jak tłumaczył prezes spółki, wyniki finansowe po I półroczu są efektem znacznego spadku popytu na rynku mieszkaniowym oraz wzrostu kosztów finansowych, spowodowanego podwyżkami stóp procentowych.

„Obecnie większość klientów to klienci gotówkowi. Tylko ci, którzy dysponują gotówką lub są zamożni mogą sobie pozwolić na mieszkania” - mówił Bartosz Kuźniar.

„W kolejnych kwartałach spodziewamy się utrwalenia tej sytuacji. Dlatego nie zamierzamy ruszać z nowymi inwestycjami. Nasz bank ziemi jest duży i nieadekwatny do popytu, więc będzie on długo zamrożony” – dodał.

Jak mówił prezes Lokum Deweloper, koszty finansowe stanowią znaczną część kosztów działalności spółki.

„Mimo słabego popytu nie możemy jednak obniżać cen mieszkań, bo nie pokrylibyśmy kosztów inwestycji. Przeciwnie, musimy podnosić ceny” – mówił.

Dodał, że problem ten dotyczy także innych deweloperów.

„Nie jest to ciekawy obraz, ale musimy się z tą sytuacją zmierzyć. Nastawiamy się, że taka sytuacja potrwa 2 lata i na to się przygotowujemy. Redukujemy wydatki. Priorytetem jest płynność finansowa spółki, by w terminie spłacać nasze zobowiązania” – zapewniał Bartosz Kuźniar.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper ocenił, że w całym 2022 roku spółka sprzeda o połowę mniej mieszkań niż w 2021 roku. W pierwszym półroczu Lokum Deweloper sprzedał 177 mieszkań.

„Liczba mieszkań sprzedanych w pierwszym półroczu to około połowa liczby z okresu rok wcześniej. Wynik roczny planujemy wypracować także na poziomie połowy wyniku z ub. roku, czyli ok. 350 mieszkań” – powiedział Michał Witkowski.

Po pierwszych dwóch kwartałach br. grupa Lokum Deweloper wypracowała przychód w wysokości 56,5 mln zł, co stanowi spadek o 64 proc. w stosunku do uzyskanego rok wcześniej wyniku, wynoszącego 158,7 mln zł. Wygenerowany przez grupę zysk brutto na sprzedaży to 17,7 mln zł, a EBIT – 6,9 mln zł. Lokum Deweloper utrzymał marżę brutto, która w raportowanym okresie była na poziomie 31,3 proc. (o 6 p.p. mniej niż rok wcześniej).

Po pierwszym półroczu 2022 r. odnotowano stratę netto w wysokości 14,8 mln zł. Na koniec I półrocza 2021 roku grupa osiągnęła 34,5 mln zł zysku netto (dane za 1. półrocze 2021 roku przekształcone w związku z różnicami przejściowymi z wyceny inwestycji w jednostce zależnej). (PAP Biznes)

