Lokomotywy wyborcze rządu Morawieckiego. Ci ministrowie zdobyli najwięcej głosów

Niewielka czy 4,5- krotnie wyższa? Miliardowe rozbieżności wokół luki VAT Luka VAT wciąż pozostaje na niskim poziomie - zapewnia rzecznik resortu finansów Patrycja Dudek. Jednak z wyliczeń niezależnego Instytutu Finansów Publicznych wynika, że "to kłamstwo. Luka VAT od 2021 r. wzrosła do około 32 mld zł, a rząd chce to ukryć".