Lokaty walutowe w cieniu rodzimych depozytów. Sprawdzamy, co oferują banki

Wysokie stawki na lokatach terminowych to obecnie chleb powszedni. W ślad za wysokim oprocentowaniem idzie również wysokość wpłat na depozyty. To wszystko dotyczy jednak depozytów w złotówkach. Sprawdzamy, czy stawki na lokatach walutowych również poszły w górę.

fot. Lanski / / Shutterstock

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z relatywnie wysokimi stawkami na lokatach terminowych, które sięgają nawet 8 proc. w skali roku. Relatywnie, bo dużo wyższymi od tych sprzed choćby dwóch lat, jednak niedającymi gwarancji zniwelowania negatywnych skutków inflacji.

Oczywiście skok o kilka punktów procentowych nie nastąpił z dnia na dzień. Do maksymalnych stawek zbliżaliśmy się powoli. Zaczęło się oczywiście po pierwszych podwyżkach stóp procentowych NBP, które miały miejsce w październiku 2021 r. Coraz wyższe stawki przełożyły się ostatnio na rekord wpłat na depozyty terminowe. W styczniu br. klienci wpłacili ok. 81,50 mld zł na lokaty z terminem zapadalności do 12 miesięcy włącznie.

Czy w przypadku lokat walutowych klienci również mogą liczyć na atrakcyjne oprocentowanie? Czy może jest inaczej i banki utrzymują od lat takie same stawki?

Brak zachwytów na depozytach w euro

Dostępne oferty lokat terminowych w euro dla klienta detalicznego Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Stawki dla danego okresu lokaty 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata walutowa 200 € - - - 0,01% 0,01% Bank BPS Lokata 365/e-Lokata 365 1000 € - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bank Millennium Lokata Millenet 200 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% BOŚ Bank EKOlokata 100 € - - 0,01% 0,05% 0,10% Citi Handlowy T-Lokata / Lokata terminowa 5000 € - 0,20% - 0,40%* 0,30% - 0,70%* 0,40% - 0,80%* 0,50% - 0,90%* Credit Agricole Lokata terminowa w walucie obcej 100 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% ING Bank Śląski Lokata terminowa walutowa 500 € - - - - 0,01% mBank Lokata walutowa 500 € - - 0,01% 0,01% - VeloBank Lokata walutowa 100 € - - 0,01% 0,01% 0,01% *Stawka uzależniona od wariantu posiadanego konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 23 marca 2023 r.

Aktualnie lokatę w walucie euro ma w ofercie zaledwie 10 banków na rynku. Są to Alior Bank, Bank BPS, Bank Pekao, Bank Millennium, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, ING Bank Śląski, mBank i VeloBank. Bank Pekao nie znajduje się w tabeli, ponieważ lokata w EUR jest lokatą negocjowaną. Bank nie pokazuje na stronie internetowej wyjściowej stawki dla takiego depozytu.

Niestety żaden bank z wymienionej dziesiątki nie jest skory do wynagrodzenia klienta stawką w wysokości choćby 1 proc. w skali roku. Zdecydowana większość ofert nie pozwoli na praktycznie jakikolwiek zarobek, gdyż stawki są zaledwie symboliczne. Niechlubnym rekordzistą jest tutaj Bank BPS, który proponuje 0,00 proc. rocznie na wszystkich dostępnych okresach. Alior Bank, Bank Millennium, Credit Agricole, ING Bank Śląski, mBank i VeloBank są niewiele lepsze. Tutaj oprocentowanie sięga 0,01 proc. w skali roku.

Wyższe oprocentowanie proponują tylko dwa banki. Jednym z nich jest BOŚ Bank, który daje do 0,10 proc. w skali roku oraz Citi Handlowy. W jego przypadku można liczyć na stawkę do 0,90 proc. rocznie. Takie oprocentowanie figuruje przy lokacie na 12 miesięcy. Jest jednak pewien haczyk. Citi Handlowy uzależnia wysokość oprocentowania na lokatach od wariantu posiadanego konta osobistego. Najwyższą stawką mogą się cieszyć osoby, które korzystają lub założą konto Citigold Private Klient. Posiadacze podstawowego rachunku – CitiKonta – mogą liczyć na 0,50 proc. rocznie na 12-miesięcznej T-Lokacie lub Lokacie terminowej w euro. Im krótszy okres lokaty, tym niższe procenty.

Lokaty w USD bardziej dostępne

Dostępne oferty lokat terminowych w dolarach amerykańskich dla klienta detalicznego Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Stawki dla danego okresu lokaty 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata walutowa 200 $ - - - 0,30% 0,50% Bank BPS Lokata 365/e-Lokata 365 1000 $ - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bank Millennium Lokata Millenet 200 $ - 0,20% 0,20% 0,40% 0,50% Bank Pekao Lokata na Nowe Środki* 5000 $ 100 000 $ - 2,50% 3,00% - BNP Paribas Bank Polska Lokata standardowa walutowa 1000 $ - 0,30% 0,60% 0,90% BOŚ Bank EKOlokata 250 $ - 0,15% 0,25% 0,30% 0,50 Citi Handlowy T-Lokata / Lokata terminowa 5000 $ - 0,30% - 0,50%** 0,50% - 0,70%** 0,80% - 1,50%** 0,80% - 1,50%** Credit Agricole Lokata terminowa w walucie obcej 100 $ - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% ING Bank Śląski Lokata terminowa walutowa 500 $ - - - - 0,01% mBank Lokata walutowa 500 $ - - 0,01% 0,01% - Santander Bank Polska Lokata terminowa walutowa 1000 $ - - - 0,10% 0,20% VeloBank Lokata walutowa 100 $ - - 0,10% 0,20% 0,30% *Lokata promocyjna dostępna do 15 maja 2023 r. ** Stawka uzależniona od wariantu posiadanego konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 23 marca 2023 r.

W przypadku depozytów w USD nieco łatwiej o wyższą stawkę. Szersza jest też liczba banków do wyboru. Lokatę na tę walutę można otworzyć w dwunastu instytucjach. W tabeli poza tymi wymienionymi przy okazji lokaty w euro, figurują Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska.

Wśród wspomnianej trójki znajduje się bank, który aktualnie proponuje na lokacie w dolarach amerykańskich najwyższe stawki. Mowa o Banku Pekao, który niedawno wyszedł z promocyjną ofertą Lokaty na Nowe Środki. Oprocentowanie na depozycie kwartalnym to obecnie 2,50 proc. w skali roku. Dwukrotnie dłuższy okres jest objęty oprocentowaniem w wysokości 3 proc. w skali roku. Propozycja Banku Pekao jest objęta kilkoma warunkami dodatkowymi. Po pierwsze – klient musi posiadać konto osobiste w złotówkach lub dolarach amerykańskich. Co więcej, nie obejdzie się bez wyrażenia zgód marketingowych oraz wypełniania odpowiedniego kwestionariusza. Jak sama nazwa wskazuje jest to lokata na nowe środki i jako jedyna ma określony limit wpłat.

Oprocentowanie wyższe od 1 proc. rocznie oferuje jeszcze tylko jeden bank – wymieniony już Citi Handlowy. T-Lokata lub Lokata terminowa w USD jest objęta oprocentowaniem sięgającym 1,50 proc. w skali roku. Podobnie jak w przypadku depozytów w euro, oprocentowanie jest uzależnione od posiadanego konta osobistego.

Bez rewolucji na lokatach walutowych

Choć obecne stawki raczej mało kogo są w stanie zadowolić, to okazuje się, że w niektórych bankach półtora roku temu były one jeszcze niższe. Poniższa tabela pokazuje najwyżej oprocentowane oferty lokat na EUR i USD poszczególnych banków według stanu na 7 października 2021 r., czyli dnia, kiedy zaczęły obowiązywać stopy procentowe NBP po pierwszej podwyżce w cyklu.

Oprocentowanie najlepszych lokat poszczególnych banków w EUR i USD – stan na 7 października 2021 r. i 23 marca 2023 r. Bank Najwyższa stawka na 7 października 2021 r. Najwyższa stawka na 23 marca 2023 r. Alior Bank EUR – nd USD – 0,01% EUR – 0,01% USD – 0,50% Bank BPS EUR – 0,00% USD – 0,00% EUR – 0,00% USD – 0,00% Bank Millennium EUR – 0,01% USD – 0,05% EUR – 0,01% USD – 0,50% Bank Pekao EUR – nd USD – nd EUR – nd USD – 3,00% BNP Paribas Bank Polska EUR – nd USD – 0,01% EUR – nd USD – 0,90% BOŚ Bank EUR – 0,10% USD – 0,50% EUR – 0,10% USD – 0,50% Citi Handlowy EUR – 0,01% USD – 0,01% EUR – 0,90% USD – 1,50% Credit Agricole EUR – 0,01% USD – 0,01% EUR – 0,01% USD – 0,01% ING Bank Śląski EUR – nd USD – nd EUR – 0,01% USD – 0,01% mBank EUR – 0,01% USD – 0,01% EUR – 0,01% USD – 0,50% Santander Bank Polska EUR – nd USD – 0,20% EUR – nd USD – 0,20% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków

W tym miejscu warto podkreślić, że oprocentowanie lokat walutowych zależy nie od naszych rodzimych stóp procentowych, a ich odpowiedników z krajów (lub w przypadku euro – strefy euro), z których pochodzą.

Mogłaby to być odpowiedź na zdecydowanie inne podejście banków do stawek na depozytach w innych walutach, gdyby nie to, że Europejski Bank Centralny oraz Federalny Komitet Otwartego Rynku również w ostatnim czasie podnosili stopy procentowe i do poziomów, których nie widziano od kilkunastu lat. W Stanach Zjednoczonych są one obecnie najwyższe od września 2007 r., natomiast w strefie euro od 2009 roku.