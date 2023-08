Oszczędzanie nie w złotym się opłaca? Przeglądamy lokaty walutowe - tutaj stawki zatrzymały się w czasie

Poszukując alternatywy dla lokaty terminowej w złotych, przez myśl może przejść wybór podobnego produktu, ale w innej walucie. Oferty w euro, dolarze amerykańskim czy funcie brytyjskim są jednak zdecydowanie niżej oprocentowane od rodzimych produktów.

Widmo spadających stawek na lokatach terminowych spowodowanych prawdopodobnym cięciem stóp procentowych we wrześniu może skłonić niektórych do „zarzucenia sieci” nieco dalej i poszerzenia horyzontu poza produkty w złotych. Stawki na lokatach walutowych są uzależnione bowiem od stóp procentowych krajów, z których dane waluty pochodzą (lub w przypadku euro – strefy euro), a nie stóp ustalanych przez RPP. Czy jest to jednak dobra droga? Sprawdziliśmy, co mają obecnie do zaoferowania banki na depozytach w EUR, USD i GBP na miesiąc, kwartał, pół roku oraz rok.

Kiepskie oprocentowanie na lokatach w EUR

Dostępne oferty lokat terminowych w euro dla klienta detalicznego Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Stawki dla danego okresu lokaty 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata walutowa 200 € - - - 0,01% 0,01% Bank BPS Lokata 365/e-Lokata 365 1000 € - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bank Millennium Lokata Millenet 200 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% BOŚ Bank EKOlokata 100 € - - 0,01% 0,05% 0,10% Citi Handlowy T-Lokata / Lokata terminowa 5000 € - 0,05% - 0,30%* 0,05% - 0,50%* 0,10% - 0,60%* 0,15% - 0,70%* Credit Agricole Lokata terminowa w walucie obcej 100 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% ING Bank Śląski Lokata terminowa walutowa 500 € - - - - 0,01% mBank Lokata walutowa 500 € - - 0,01% 0,01% - VeloBank Lokata walutowa 100 € - - 0,20% 0,20% 0,20% *Stawka uzależniona od wariantu posiadanego konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 24 sierpnia 2023 r.

Klienci, którym zależy na ulokowaniu oszczędności na depozycie w euro, mogą wybrać spośród oferty dziewięciu banków. Aby otworzyć taką lokatę, trzeba mieć co najmniej 100 € - taką kwotę minimalną ustaliły sobie trzy banki – BOŚ Bank, Credit Agricole oraz VeloBank. Zdecydowanie wyższy limit figuruje przy Lokacie standardowej oraz T-Lokacie z oferty Citi Handlowego – 5000 €.

Pozostając przy Citi Handlowym, warto wspomnieć, że bank ten oferuje obecnie najwyższe stawki na lokacie w EUR. Wszystko jednak zależy od wariantu posiadanego konta osobistego. Im rachunek „bardziej premium”, tym wyższe oprocentowanie na depozycie. Górny limit oprocentowania (tj. 0,30 proc. rocznie na lokacie miesięcznej, 0,50 proc. w skali roku na depozycie na 3 miesiące, 0,60 proc. w skali roku na lokacie na 6 miesięcy oraz 0,70 proc. rocznie na lokacie na 12 miesięcy) obowiązuje w przypadku posiadania konta Citigold Private Client.

Zdecydowana większość pozostałych banków proponuje na lokacie w euro zaledwie 0,01 proc. w skali roku. Wyjątkiem są tutaj Bank BPS, którego lokaty walutowe nie są w ogóle oprocentowane, oraz VeloBank, który na wszystkich terminach oferuje 0,20 proc. rocznie. A tych jest trzy – na 3, 6 i 12 miesięcy.

Najlepsze oferty są na lokatach w USD

Dostępne oferty lokat terminowych w dolarach amerykańskich dla klienta detalicznego Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Stawki dla danego okresu lokaty 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata walutowa 200 $ - - - 0,30% 0,50% Bank BPS Lokata 365/e-Lokata 365 1000 $ - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bank Millennium Lokata Millenet 200 $ - 0,20% 0,20% 0,40% 0,50% Bank Pekao Lokata na Nowe Środki* 5000 $ 100 000 $ - 2,50% 3,00% - BNP Paribas Bank Polska Lokata standardowa walutowa 1000 $ - 0,30% 0,60% 0,90% BOŚ Bank EKOlokata 250 $ - 0,15% 0,25% 0,30% 0,50 Citi Handlowy Lokata na Nowe Środki** 5000 $ 500 000 $ - 2,50% - - T-Lokata / Lokata terminowa 5000 $ - 0,05% - 0,40%*** 0,20% - 0,50%*** 0,30% - 1,30%*** 0,40% - 1,30%*** Credit Agricole Lokata terminowa w walucie obcej 100 $ - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% ING Bank Śląski Lokata terminowa walutowa 500 $ - - - - 0,01% mBank Lokata walutowa 500 $ - - 0,01% 0,01% - Santander Bank Polska Lokata terminowa walutowa 1000 $ - - - 0,10% 0,20% VeloBank Lokata walutowa 100 $ - - 0,30% 0,30% 0,30% *Lokata promocyjna dostępna do 30 września 2023 r. **Lokata promocyjna dostępna do 31 sierpnia 2023 r. ***Stawka uzależniona od wariantu posiadanego konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 24 sierpnia 2023 r.

Mimo że EUR wydaje się nam bliższą walutą, to właśnie lokata w USD jest tą bardziej popularną w bankach. Depozyt w USD można bowiem założyć w dwunastu instytucjach. W grupie banków, które nie mają oferty w EUR, ale mają za to lokatę w dolarach amerykańskich, są Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska.

Stawki oferowane na depozytach w tej walucie prezentują się nieco bardziej okazale niż na omawianych wyżej lokatach w EUR. „Tylko” cztery banki proponują stawkę w wysokości 0 proc. lub 0,01 proc. w skali roku. Są to Bank BPS, Credit Agricole, ING Bank Śląski oraz mBank. Decydując się na ofertę jednego z pozostałych na liście banków, można zyskać co najmniej 0,10 proc. w skali roku.

Najwyżej oprocentowane lokaty w USD są dostępne w Banku Pekao oraz Citi Handlowym. Obie oferty są obwarowane szeregiem warunków dodatkowych. Bank Pekao proponuje 2,50 proc. w skali roku na lokacie kwartalnej i 3 proc. rocznie na depozycie na 6 miesięcy. Citi Handlowy również daje 2,50 proc. na lokacie na 3 miesiące. Obie oferty są lokatami na nowe środki, z których może skorzystać posiadacz konta osobistego w danym banku. W przypadku oferty Banku Pekao wymagane jest również posiadanie konta walutowego w USD. Obie propozycje to czasowe oferty promocyjne. Kwota minimalna to 5000 $, natomiast kwota maksymalna wynosi 100 000$ w Banku Pekao, a 500 000$ w Citi Handlowym.

W pozostałych bankach można liczyć na nie więcej niż 0,90 proc. w skali roku. To propozycja BNP Paribas Banku Polska na depozycie 12-miesięcznym. Bank jest drugi również w rankingu lokat na 6 miesięcy, dając na ten termin 0,60 proc. w skali roku, a w przypadku ofert na 3 miesiące pozycję wicelidera dzieli z VeloBankiem dzięki stawce w wysokości 0,30 proc. rocznie.

Lokata w GBP to prawdziwa rzadkość

Dostępne oferty lokat terminowych w funtach brytyjskich dla klienta detalicznego Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Stawki dla danego okresu lokaty 1M 3M 6M 12M Bank Millennium Lokata Millenet 200 £ - 0,20% 0,20% 0,40% 0,50% BOŚ Bank EKOlokata 250 £ - 0,15% 0,30% 0,40% 0,60% Citi Handlowy Lokata na Nowe Środki* 5000 £ 500 000 £ - 2,50% - - T-Lokata / Lokata terminowa 5000 £ - 0,05% - 0,20%** 0,10% - 0,30%** 0,15% - 0,60%** 0,20% - 0,60%** Credit Agricole Lokata terminowa w walucie obcej 100 £ - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% mBank Lokata walutowa 500 £ - - 0,01% 0,01% - *Lokata promocyjna dostępna do 31 sierpnia 2023 r. **Stawka uzależniona od wariantu posiadanego konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 24 sierpnia 2023 r.

Lokaty w funtach brytyjskich to produkt deficytowy w bankach. Depozyt w tej walucie można otworzyć tylko w pięciu instytucjach. Najlepszą ofertę ma ponownie Citi Handlowy - 2,50 proc. w skali roku na lokacie kwartalnej. Podobnie jak w przypadku oferty w USD to także promocyjna propozycja dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki. Limity są takie same – na lokatę może trafić of 5000 do 500 000 GBP.

W BOŚ Banku można liczyć na stawkę do 0,60 proc. w skali roku, Bank Millennium do 0,50 proc. rocznie, a Credit Agricole oraz mBanku tylko na 0,01 proc. w skali roku. Citi Handlowy poza ofertą specjalną ma także lokaty standardowe, które to dadzą zarobić do 0,60 proc. w skali roku. Stawka jest uzależniona nie tylko od terminu, ale również wariantu posiadanego konta.