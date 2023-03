Klienci szturmem ruszyli do banków z oszczędnościami. Wysokość wpłat na lokaty pobiła kolejny rekord

W styczniu br. wysokość wpłat na lokaty pobiła kolejny rekord – i to z dużą nawiązką. Klienci wpłacili na początku roku na depozyty blisko 81,50 mld zł. To wynik o ponad 16,50 mld zł lepszy od tego z grudnia ubiegłego roku.

fot. marcin jucha / / Shutterstock

Średnie oprocentowanie zmienia kierunek

Nowy rok na lokatach rozpoczął się od spadku średniej stawki wszystkich nowo założonych depozytów ogółem. Zgodnie z szacunkami NBP średnie oprocentowanie dla wszystkich terminów wyniosło 6,04 proc. w skali roku, co stanowi wynik o 0,21 pp. gorszy od tego z grudnia ubiegłego roku. Warto również podkreślić, że styczeń 2023 r. to pierwszy miesiąc od kwietnia 2021 r., w którym odnotowano gorszy wynik niż w poprzedzającym miesiącu.

Najbardziej do tego rezultatu „przyłożyły się” lokaty na najkrótszy z analizowanych terminów, czyli na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. W grudniu ubiegłego roku średnia stawka nowo otwartych depozytów na ten krótki termin wyniosła 6,20 proc. rocznie. Miesiąc później było to już 5,04 proc. w skali roku. Gorsze stawki figurowały również przy otwieranych w styczniu lokatach na termin powyżej miesiąca do kwartału (średnia o 0,03 pp. niższa od tej grudniowej) czy lokatach dłuższych niż półroczne do 12 miesięcy włącznie (spadek średniej o 0,18 pp.). Rodzynkiem w tym towarzystwie są lokaty dłuższe niż na 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie. W ich przypadku średnia stawka nowo otwartych depozytów wyniosła 6,39 proc. w skali roku, czyli o 0,03 pp. więcej niż w ostatnim miesiącu ubiegłego roku.

Mimo że średnia dla wszystkich założonych w styczniu lokat obniżyła się w skali miesiąc do miesiąca, to wciąż jest to trzecia co do wysokości wielkość w ostatnich latach.

Wysokość wpłat z rekordem

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] grudzień 2022 r. styczeń 2023 r. grudzień 2022 r. styczeń 2023 r. do 1M 16,72 mld 13,78 mld 6,20% 5,04% powyżej 1M do 3M 28,95 mld 37,51 mld 6,27% 6,24% powyżej 3M do 6M 12,37 mld 20,83 mld 6,36% 6,39% powyżej 6M do 12M 6,87 mld 9,36 mld 6,54% 6,36% powyżej 12M brak danych brak danych brak danych brak danych Ogółem* 64,91 mld** 81,47 mld** 6,25% 6,04% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia **Dotyczy lokat od 1 miesiąca do 12 miesięcy włącznie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Spadek oprocentowania na lokatach nie wpłynął na wysokość wpłacanych na nie kwot. W styczniu 2023 r. klienci szturmem ruszyli do oddziałów banków lub logowali się na konta w bankowości internetowej, czego efektem było pobicie rekordu wpłacanych oszczędności w ciągu ostatnich 5 lat.

W tym okresie klienci wpłacili blisko 81,50 mld zł i to bez wzięcia pod uwagę lokat na terminy dłuższe niż 12 miesięcy – w przypadku tych okresów Narodowy Bank Polski po raz kolejny nie udostępnił danych. Jest to więcej aż o ponad 16,50 mld zł w stosunku do wyniku z grudnia 2022 r.

Największą różnicę zrobiły lokaty dłuższe niż miesiąc do 3 miesięcy włącznie oraz oferty na terminy dłuższe niż kwartał do 6 miesięcy włącznie. W ich przypadku wpłacono odpowiednio o 8,56 mld zł i 8,46 mld zł więcej niż w zamykającym miesiącu 2022 r. Większą popularnością cieszyły się również lokaty dłuższe niż pół roku do 12 miesięcy włącznie (wpłata 9,36 mld zł w porównaniu do 6,87 mld zł w grudniu). Mniej chętnych znalazło się natomiast do wpłaty swoich oszczędności na okres do 1 miesiąca włącznie. Na lokatach na ten termin odnotowano spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca o ok. 2,94 mld zł.