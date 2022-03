Średnie oprocentowanie otwartych lokat w styczniu przekroczyło 1% w skali roku. Najnowsze dane NBP

fot. takasu / / Shutterstock

W styczniu 2022 r. klienci banków wpłacili na lokaty blisko 4,7 mld zł więcej niż w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. Dobry wynik notuje także średnie oprocentowanie otwartych depozytów, które jest najwyższe od blisko dwóch lat.

Coraz wyższe oszczędności na lokatach

W styczniu można było zaobserwować zdecydowany wzrost popularności lokat. Lepszy wynik niż przed miesiącem odnotowano w przypadku każdego z analizowanych miesięcy, dla których Narodowy Bank Polski podał dane dla grudnia ubiegłego roku.

Najwyższy wzrost można przypisać lokatom na termin powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie. Klienci na te lokaty wpłacili ponad 1,8 mld zł więcej niż w grudniu i prawie podwoili wynik z tego miesiąca. Wzrost na poziomie co najmniej miliarda dotyczy również najkrótszego z badanych okresów, czyli do 1 miesiąca włącznie. W styczniu br. klienci banków wpłacili na te lokaty ok. 4,34 mld zł.

W sumie w całym styczniu na nowo otwarte depozyty przekazano ok. 26,4 mld zł. W porównaniu do poprzedzającego miesiąca jest to rezultat lepszy o ok. 4,64 mld zł. Dla porównania w styczniu 2021 r. kwota ta wyniosła ok. 20,82 mld zł, choć trzeba podkreślić, że NBP z uwagi na wymogi poufności sprawozdawczej nie podał informacji dla lokat długoterminowych. Aby znaleźć lepszy wynik od ostatnio notowanego, należałoby się cofnąć do września 2020 r., kiedy to zainteresowani depozytami wpłacili na nie niewiele ponad 27 mld zł.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] grudzień 2021 r. styczeń 2022 r. grudzień 2021 r. styczeń 2022 r. do 1M 3,33 mld 4,34 mld 0,29% 0,44% powyżej 1M do 3M 12,54 mld 13,10 mld 0,64% 0,91% powyżej 3M do 6M 3,90 mld 4,57 mld 0,91% 1,15% powyżej 6M do 12M 1,98 mld 3,82 mld 1,27% 1,71% powyżej 12M brak danych 0,57 mld brak danych 2,16% Ogółem* 21,75 mld** 26,40 mld 0,68% 1,02% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia **Dotyczy lokat od 1 miesiąca do 12 miesięcy włącznie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Średnia stawka – 1% z przodu

Nie tylko wysokość wpłaconych środków poszła w górę. To samo można powiedzieć o średniej stawce ogółem oraz dla wszystkich badanych okresów. Średnie oprocentowanie wszystkich lokat wyniosło w styczniu 1,02 proc. w skali roku. To zdecydowanie lepszy wynik niż w grudniu, choć podobnie jak w przypadku wkładów NBP nie podał danych dla tego miesiąca dla lokat dłuższych niż 12 miesięcy. Brak „zera z przodu” był ostatnio widoczny w danych NBP w marcu 2020 r.

Największy sukces ponownie można przypisać lokatom z terminami powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie. To właśnie dla tych okresów średnie oprocentowanie wzrosło w ujęciu nominalnym najmocniej – z 1,27 do 1,71 proc. w skali roku.