Wpłaty rosną mimo obniżki stawek. Dane NBP na temat lokat

Deponenci kontynuowali kierunek obrany w lipcu i ponownie wpłacili na nowe i odnowione lokaty więcej niż w poprzedzającym miesiącu. Co ciekawe, zainteresowanie lokatami wzrosło mimo obniżek oprocentowania. Średnie oprocentowanie wszystkich nowo otwartych lokat w sierpniu wyniosło bowiem o 0,25 pp. mniej niż w lipcu.

Pół miliarda w górę

W lipcu wpłaconych zostało 75,47 mld zł oszczędności, w sierpniu było to o ponad pół miliarda więcej, czyli 76,06 mld zł. Lepszy od tego wyniku był ostatnio rezultat z rekordowego stycznia 2023 r., kiedy to suma wpłat wyniosła 81,47 mld zł.

Największy wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano na lokatach na okres dłuższy niż 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie. Na te depozyty klienci wpłacili ponad 11,92 mld zł, czyli o 0,74 mld zł więcej niż w lipcu. Ponownie można tutaj mówić o rekordowym zainteresowaniu ofertami na te terminy. To drugi miesiąc z rzędu i drugi miesiąc w ogóle odkąd NBP publikuje dane na temat wysokości przekazanych bankom oszczędności, kiedy to suma wpłaconych środków na taki zakres terminów przekroczyła 10 mld zł.

W kontrze do lokat na omawiane wyżej okresy stoi rezultat dla lokat na terminy dłuższe niż kwartał do 6 miesięcy włącznie. W tym przypadku od lipca można zaobserwować spadek zainteresowania tymi depozytami. W sierpniu wpłacono na nie 16,44 mld zł, co stanowi wynik gorszy o 1,14 mld zł od tego z lipca.

Spadek stawek jeszcze przed cięciami RPP

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – lipiec i sierpień 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] lipiec 2023 r. sierpień 2023 r. lipiec 2023 r. sierpień 2023 r. do 1M 13,78 mld 14,29 mld 4,87% 4,93% powyżej 1M do 3M 31,98 mld 32,37 mld 5,57% 5,05% powyżej 3M do 6M 17,58 mld 16,44 mld 5,81% 5,70% powyżej 6M do 12M 11,18 mld 11,92 mld 5,86% 5,75% powyżej 12M 0,96 mld 1,04 mld 4,94% 5,02% Ogółem* 75,47 mld 76,06 mld 5,53% 5,28% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Sierpień to kolejny miesiąc, w którym średnia stawek nowo otwartych lokat była niższa niż w poprzednio analizowanym miesiącu. Tym razem spadek wyniósł 0,25 pp. Niższe oprocentowanie średnie na lokatach miało ostatnio miejsce równo rok wcześniej, czyli w sierpniu 2022 r., kiedy to otwarte depozyty przynosiły wówczas średnio „zysk” w wysokości 5,25 proc. w skali roku.

Na taki a nie inny efekt złożyły się obniżki na większości terminów i nieznaczne podwyżki na pozostałych okresach. Wzrost towarzyszył lokatom na okres do miesiąca włącznie (o 0,06 pp.) i depozytom dłuższym niż na rok (o 0,08 pp.), które ponownie miały średnio stawkę przekraczającą 5 proc. rocznie (ostatnio w czerwcu br.).

Największe cięcia przeszły przez lokaty na terminy dłuższe niż miesiąc do 3 miesięcy. Średnie oprocentowanie na otwartych lokatach na ten termin w sierpniu spadło o 0,52 pp. do poziomu 5,05 proc. w skali roku. Aby znaleźć "historycznie" niższe średnie oprocentowanie na te terminy, należałoby się cofnąć do lipca 2022 r., kiedy średnia wynosiła 5,01 proc. w skali roku.