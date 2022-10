Kolejny miesiąc ze wzrostami średnich stawek na lokatach. Ostatnie dane NBP

fot. Andrzej Rostek / / Shutterstock

Nowo otwarte lokaty terminowe w sierpniu wypracowały średnią w wysokości 5,12 proc. w skali roku. Parametr ten przekroczył 5 proc. rocznie po raz pierwszy od marca 2009 r. W porównaniu do lipca br. wzrost wyniósł 0,36 pp. a sierpnia 2021 r. aż o 4,89 pp.

Średnie oprocentowanie przekracza 5 proc. rocznie

Skok w górę odnotowały prawie wszystkie analizowane okresy. Największym nominalnym przyrostem mogą się pochwalić lokaty na termin dłuższy niż 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie – 0,62 pp. Upraszczając, im krótszy okres lokaty, tym nieco gorszy wynik. Depozyty na okres dłuższy niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie wzrosły o 0,44 pp. i są jednocześnie najwyżej oprocentowanymi lokatami ze średnią stawką w wysokości 5,85 proc. w skali roku. Najchętniej wybierane lokaty tj. na okres powyżej miesiąca do kwartału włącznie cechują się średnią wyższą o 0,25 pp. od tej z lipca br.

Już drugi miesiąc z rzędu lokaty na najkrótsze z badanych terminów – do miesiąca włącznie – były zakładane na średnio niższe stawki niż w poprzednim okresie. Tym razem spadek nie jest wysoki i wynosi 0,08 pp.

Ponad 60 mld zł wpłaconych w sierpniu

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – lipiec 2022 r. i sierpień 2022 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] lipiec 2022 r. sierpień 2022 r. lipiec 2022 r. sierpień 2022 r. do 1M 9,11 mld 8,20 mld 3,64% 3,56% powyżej 1M do 3M 26,92 mld* 23,95 mld 4,86% 5,11% powyżej 3M do 6M 14,85 mld* 17,94 mld 5,41% 5,85% powyżej 6M do 12M 8,93 mld 9,63 mld 5,11% 5,73% powyżej 12M brak danych 4,21 mld brak danych 3,60% Ogółem** 59,81 mld*** 59,72 mld*** 63,93 mld dla wszystkich lokat 4,76% 5,12% *Wcześniej opublikowane dane skorygowane przez NBP **Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia *** Dotyczy lokat od 1 miesiąca do 12 miesięcy włącznie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Biorąc pod uwagę wyłącznie dane dla lokat na terminy nie dłuższe niż 12 miesięcy, to po raz pierwszy od sierpnia 2021 r. wysokość wpłat w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła. Obniżka jest - w porównaniu do sumy - niewielka i wynosi 93 mln zł.

Języczkiem u wagi były w sierpniu lokaty na dłuższe terminy. Lokaty na okres dłuższy niż 3 miesiące do 6 miesięcy łącznie „zebrały” o blisko 3,1 mld zł więcej niż w lipcu. Na plusie są także oferty z terminami dłuższymi niż pół roku do roku włącznie – w sierpniu wpłacono na nie 9,63 mld zł, czyli o 700 mln zł więcej niż w poprzednim miesiącu.

Duży spadek można zapisać na „konto” lokat, które wciąż cieszą się największą popularnością. Mowa o depozytach na okres dłuższy niż 1 do 3 miesięcy włącznie. Sierpniowy wynik to niecałe 24 mld zł, czyli o blisko 3 mld zł mniej niż w lipcu.