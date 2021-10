Wpłaty na lokaty maleją, choć średnia stawka rośnie. Dane NBP za sierpień 2021 r.

fot. Pla2na / / Shutterstock

Około 16,30 mld zł – tyle wpłacili w sierpniu klienci na nowo otwarte lokaty terminowe. To najgorszy wynik w ciągu ostatnich kilku lat. Paradoksalnie niskim wpłatom towarzyszy rosnące od kilku miesięcy średnie oprocentowanie.

Przeczytaj także Najlepsze lokaty miesięczne. Dotychczasowy lider ma nową konkurencję

Depozyty z kolejnym spadkiem popularności

Sierpień dołącza do listy miesięcy, w których odnotowywano rekordowo (jak do tej pory) niskie sumy wpłat na lokaty terminowe. Analizowany miesiąc przyniósł wynik w wysokości ok. 16,3 miliardów złotych – o ok. 0,7 mld zł mniej niż przed miesiącem i ponad 6 mld zł mniej niż w sierpniu 2020 r.

Na ten rezultat złożyły się kiepskie wyniki na poszczególnych okresach. Można rzec, że zgodnie z tradycyjną obniżka objęła prawie każdy z nich. Wyjątkiem były tym razem depozyty na okres powyżej 6 do 12 miesięcy włącznie. W ich przypadku klienci zdecydowali się na wpłatę ok. 80 mln więcej niż w lipcu.

Choć lokaty na 2 lub 3 miesiące przodują w rankingu popularności, to są również tymi, które odnotowały jej największy spadek, jeśli spojrzeć na wartości nominalne. Posiadacze oszczędności wpłacili na nie w sierpniu o 391 mln zł mniej niż w lipcu. Na drugim miejscu w tym niechlubnym zestawieniu są depozyty na jeszcze krótszy okres – do 1 miesiąca włącznie – 332 mln zł na minusie.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – lipiec 2021 i sierpień 2021 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. do 1M 3,61 mld 3,27 mld 0,15% 0,14% powyżej 1M do 3M 10,10 mld 9,71 mld 0,26% 0,27% powyżej 3M do 6M 2,60 mld 2,55 mld 0,20% 0,18% powyżej 6M do 12M 0,61 mld 0,69 mld 0,13% 0,13% powyżej 12M 0,08 mld 0,08 mld 0,29% 0,29% Ogółem 17 mld* 16,30 mld 0,22% 0,23% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Lokaty kwartalne na plus

W przeciwieństwie do wysokości wpłacanych środków w sierpniu wzrosło średnie oprocentowanie na nowo otwartych lokatach terminowych o 0,01 pp. w stosunku do lipca. Co ciekawe, 0,23 proc. w skali roku to najwyższy wynik od lutego, kiedy to średnia stawka wyniosła 0,26 proc. w skali roku. W kolejnych miesiącach krążyła ona wokół 0,20 proc. rocznie aż do 0,22 proc. rocznie w czerwcu i lipcu br.

Za lepszy wynik lokat w sierpniu odpowiada przede wszystkim wzrost średniego oprocentowania na depozytach na 2 lub 3 miesiące. Gorszą średnią niż przed miesiącem zanotowały natomiast lokaty z terminem do 1 miesiąca (z 0,15 na 0,14 proc. w skali roku) i na okres powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie (z 0,20 do 0,18 proc. w skali roku). Utrzymała się natomiast relatywnie wysoka wartość na lokatach z terminem dłuższym niż rok na poziomie 0,29 proc. w skali roku.