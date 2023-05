Kolejny dobry miesiąc dla lokat. Dane NBP za marzec

Zainteresowanie lokatami terminowymi wśród klientów indywidualnych nie maleje. W marcu wpłaty na depozyty pozostały na podobnym poziomie co w lutym i wyniosły w sumie 74,60 mld zł. Nieznacznie w dół spadła natomiast średnia stawka procentowa nowo otwartych lokat.

fot. Virrage Images / / Shutterstock

Kolejne obniżki na lokatach

Marzec podzielił los poprzedzających miesięcy – średnie oprocentowanie nowo otwartych lokat ponownie zaliczyło spadek, choć zdecydowanie niższy niż miało to miejsce na początku roku. Średnia stawka z tego miesiąca wyniosła 5,76 proc. w skali roku, czyli zaledwie o 0,05 pp. mniej niż w lutym.

Największe zmiany dotyczą przedziałów obejmujących najdłuższe okresy, czyli lokaty na terminy od 6 miesięcy w górę. W przypadku depozytów dłuższych niż 12 miesięcy rezultat był zdecydowanie lepszy niż w maju – średnia wyniosła 5,46 proc. rocznie, czyli o 1,26 pp. więcej niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej znacząca zmiana in minus dotyczy z kolei ofert z terminem dłuższym niż 6 miesięcy do roku włącznie. Spadek w stosunku do lutego wyniósł 0,23 pp.

W marcu ponownie najwyższe średnie oprocentowanie było dostępne na najchętniej wybieranych przez klientów depozytach, czyli ofertach na dłużej niż miesiąc do kwartału włącznie. Zgodnie z danymi NBP średnia stawka wyniosła wówczas 6,03 proc. rocznie. Mimo najlepszego wyniku na tle innych terminów jest to rezultat gorszy od tego z poprzednio analizowanego miesiąca o 0,11 pp.

Spadek wpłat był chwilową zadyszką

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – luty 2023 r. i marzec 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] luty 2023 r. marzec 2023 r. luty 2023 r. marzec 2023 r. do 1M 12,30 mld 13,47 mld 4,82% 4,93% powyżej 1M do 3M 32,87 mld 33,90 mld 6,14% 6,03% powyżej 3M do 6M 18,14 mld 16,59 mld 5,85% 5,82% powyżej 6M do 12M 8,03 mld 9,75 mld 6,12% 5,89% powyżej 12M 1,21 mld 0,90 mld 4,20% 5,46% Ogółem* 72,56 mld 74,60 mld 5,81% 5,76% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Przed miesiącem pisaliśmy o spadku zainteresowania lokatami terminowymi. Wówczas odnosiliśmy wynik z lutego do rekordowego stycznia, w którym wpłacono na depozyty blisko 81,50 mld zł. Mimo że kwota z marca daleka jest od tej z początku roku, to na plus można zapisać wynik lepszy od tego z lutego o nieco ponad 2 mld zł. W marcu przekazano bowiem na lokaty terminowe 74,60 mld zł, w lutym – 72,56 mld zł.

Najlepiej w tym okresie radziły sobie tradycyjnie lokaty krótkoterminowe – na dłużej niż miesiąc do kwartału włącznie. Wpłacono na nie 33,90 mld zł, nieco ponad 1 mld zł więcej niż w lutym. Lepiej wypadły również depozyty nie dłuższe niż miesięczne (wzrost o ok. 1,17 mld zł) oraz te na okres dłuższy niż pół roku do roku włącznie (wpłaty wyższe o ok. 1,72 mld zł).