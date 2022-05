Duży wzrost wpłat na lokaty w marcu. Znamy najnowsze dane NBP

fot. eldar nurkovic / / Shutterstock

Kolejny miesiąc, kolejne wzrosty na depozytach. Zgodnie z ostatnimi danymi NBP klienci wpłacili w marcu na lokaty terminowe o ok. 5,3 mld zł więcej niż w lutym. W górę poszła także średnia stawka procentowa na nowo otwartych depozytach.

Wpłaty na lokaty najwyższe od 2 lat

Rosnące stawki na lokatach i rosnąca inflacja zachęcają klientów do lokowania swoich oszczędności na depozytach bankowych. Marzec to kolejny, siódmy z rzędu, miesiąc, w którym odnotowano wyższą sumę wpłat niż w poprzednio analizowanym okresie i nic nie zapowiada, aby w najbliższej przyszłości miało się coś zmienić.

Nominalnie najwyższy wzrost można przypisać lokatom od miesiąca do trzech miesięcy włącznie. W lutym br. suma wpłat na te terminy wyniosła 11,85 mld zł, natomiast miesiąc później już 14,20 mld zł, czyli o ok. 2,35 mld zł więcej. Bardzo podobnym wynikiem mogą się pochwalić lokaty na najkrótsze terminy – do 1 miesiąca włącznie. Wzrost w lutym wyniósł 2,26 mld zł, co daje ostatecznie wpłaconych 6,30 mld zł. Nieco mniej imponujący progres zanotowały lokaty na okres powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie – 1,68 mld zł.

W marcu zainteresowanie klientów zdecydowanie skierowało się ku lokatom na krótsze terminy. Oferty na terminy dłuższe niż 6 miesięcy radziły sobie w tym miesiącu nieco gorzej. Najbardziej zauważalny spadek można zauważyć w przypadku lokat z terminem dłuższym niż 12 miesięcy – z 1,63 do 0,86 mld zł.

Suma wpłat na lokaty terminowe wyniosła w marcu ok. 32,50 mld zł. Podobny rezultat uzyskano ostatnio w kwietniu 2020 r. – 32,34 mld zł.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – luty 2022 r. i marzec 2022 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] luty 2022 r. marzec 2022 r. luty 2022 r. marzec 2022 r. do 1M 4,04 mld 6,30 mld 0,63% 0,90% powyżej 1M do 3M 11,85 mld 14,20 mld 1,01% 1,50% powyżej 3M do 6M 5,60 mld 7,28 mld 1,50% 1,72% powyżej 6M do 12M 4,11 mld 3,87 mld 1,89% 1,85% powyżej 12M 1,63 mld 0,86 mld 1,07% 2,37% Ogółem* 27,23 mld 32,50 mld 1,19% 1,50% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Średnia stawka wzrosła do 1,50 proc. rocznie

Wyższe wpłaty na lokaty z pewnością są wypadkową wyższego oprocentowania w bankach. Średnia stawka nowo otwartych depozytów w marcu wyniosła bowiem o ok. 0,31 pp. więcej niż w lutym, czyli 1,50 proc. w skali roku. Aby odnaleźć podobny wynik w poprzednio analizowanych miesiącach, należy się cofnąć aż do maja 2019 r., kiedy to średnie oprocentowanie wyniosło 1,52 proc. w skali roku.

Najwyższa średnia stawka i jednocześnie najbardziej imponujący wzrost odnotowano na lokatach na terminy dłuższe niż 12 miesięcy. W lutym uśrednione oprocentowanie na tych depozytach wynosiło 1,07 proc. w skali roku. W marcu było to już 2,37 proc. rocznie.

W górę poszły również procenty na lokatach do miesiąca włącznie (z 0,63 proc. w skali do 0,90 proc. rocznie), powyżej miesiąca do 3 miesięcy (z 1,01 do 1,50 proc. w skali roku) oraz na lokatach na terminy dłuższe niż kwartał do 6 miesięcy (z 1,50 do 1,72 proc. w stosunku rocznym). Wyjątkiem na liście są lokaty na terminy dłuższe niż 6 miesięcy do 12 miesięcy. W ich przypadku stawka nieznacznie spadła – z 1,89 do 1,85 proc. w skali roku.