Klienci ruszyli do banków lokować oszczędności. Padł kolejny rekord wpłat na te depozyty

Po nieco gorszym kwietniu klienci ponownie zwrócili się ku lokatom terminowym. Zgodnie z najnowszymi danymi NBP w maju wpłacono na lokaty blisko 7,80 mld zł więcej niż w kwietniu. Mocny w tym udział miał zdecydowany wzrost zainteresowania depozytami na 2 i 3 miesiące.

fot. Grzegorz Kawecki / / Puls Biznesu

Trudno mówić o konsekwencji wśród klientów banków w przypadku wpłat na depozyty terminowe. Zainteresowanie nimi wyrażone wysokością wpłacanych oszczędności można określić tak: w kratkę. W poprzednim miesiącu pisaliśmy o znaczącym spadku przekazanych na nowe lub odnowione lokaty środków w stosunku do marca (o blisko 6,50 mld zł), tym razem mamy do czynienia z dużym wzrostem.

Mocne odbicie w maju

W maju klienci banków rozstali się czasowo ze zgromadzonym kapitałem w wysokości 75,90 mld zł. To o 7,78 mld zł więcej niż suma wpłaconych środków w poprzednio analizowanym miesiącu. To drugi co do wielkości wynik w tym roku, przebija go tylko rezultat ze stycznia br., który wyniósł wówczas 81,47 mld zł. Był to rekord co do wysokości wpłaconych oszczędności na lokaty terminowe ogółem.

W maju również możemy mówić o rekordzie, choć jest on wyłącznie „częściowy”. W ostatnio badanym miesiącu klienci wpłacili bowiem blisko 39 mld zł na depozyty z terminem dłuższym niż miesiąc do kwartału włącznie.

To najwyższa wartość przekazanych środków na ten okres od początku badania tych wielkości przez Narodowy Bank Polski. We wspomnianym styczniu br. kwota ta była zbliżona, jednak niższa niż teraz. Wynosiła ona nieco ponad 37,50 mld zł.

Lokaty na ten termin odnotowały największy nominalny skok w porównaniu do kwietnia. Wzrost wyniósł 6,84 mld zł. Na plusie są również lokaty z terminem powyżej 6 miesięcy do roku włącznie (wzrost o 2,46 mld zł) i lokaty z terminami dłuższymi niż 12 miesięcy (wzrost o 44 mln zł).

Oprocentowanie na lokatach na stabilnym poziomie

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – kwiecień i maj 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] kwiecień 2023 r. maj 2023 r. kwiecień 2023 r. maj 2023 r. do 1M 12,81 mld 12,49 mld 5,00% 4,96% powyżej 1M do 3M 32,10 mld 38,94 mld 5,83% 5,80% powyżej 3M do 6M 16,48 mld 15,24 mld 6,01% 5,97% powyżej 6M do 12M 5,99 mld 8,45 mld 5,74% 5,71% powyżej 12M 0,74 mld 0,79 mld 4,91% 4,93% Ogółem* 68,12 mld 75,90 mld 5,70% 5,68% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Średnie oprocentowanie na lokatach terminowych spada od początku tego roku. W trend wpisuje się również maj, w którym średnia stawka obniżyła się w stosunku do kwietnia o 0,02 pp. (z 5,70 proc. do 5,68 proc. w skali roku).

Obniżka oprocentowania dotyczy prawie wszystkich okresów. Wyjątkiem są tutaj lokaty na najdłuższy z badanych terminów, czyli depozyty na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W ich przypadku średnie oprocentowanie otwartych lokat wzrosło o 0,02 pp. Wśród pozostałych spadek waha się od 0,02 do 0,04 pp.