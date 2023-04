Zainteresowanie lokatami nieco spadło, ale wciąż jest wyjątkowo wysokie. Dane NBP za luty

Luty był dla lokat miesiącem spadków. W tym czasie na depozyty przekazano nie tylko blisko 9 mld zł mniej oszczędności niż w styczniu, ale spadła również średnia wszystkich otwartych w tym czasie lokat. Mimo to wciąż jest to jeden z lepszych wyników w ostatnich miesiącach.

fot. andagraf / / Shutterstock

Średnia stawka znowu w dół

W lutym nastąpiła kontynuacja spadku stawek oprocentowania dostępnych i otwartych przez klientów lokat terminowych. Po raz pierwszy od października ubiegłego roku średnie oprocentowanie wszystkich otwartych depozytów osiągnęło wynik niższy od 6 proc. w skali roku – wyniósł on 5,81 proc. w stosunku rocznym, czyli o 0,23 pp. mniej niż przed miesiącem.

Na minusie są wszystkie badane przez Narodowy Bank Polski okresy. Największy spadek odnotowano na lokatach na okres dłuższy niż 3 miesiące do pół roku włącznie – z 6,39 do 5,85 proc. w skali roku. W styczniu były to depozyty, na których można było zarobić najwięcej. Z kolei w lutym liderem pod kątem stawki były najchętniej wybierane depozyty z terminem dłuższym niż miesiąc do kwartału włącznie. Jest to jednocześnie okres, na którym spadki były najniższe. W porównaniu do stycznia średnie oprocentowanie otwartych lokat było niższe tylko o 0,10 pp., osiągając rezultat 6,14 proc. rocznie.

Po raz pierwszy od sierpnia 2022 r. NBP opublikował również dane dotyczące najdłuższych analizowanych okresów, czyli z terminem dłuższym niż 12 miesięcy. Wynika z nich, że w ostatnim czasie były to najsłabiej oprocentowane depozyty na rynku. Średnia stawka otwartych lokat na te terminy wyniosła w lutym 4,20 proc. w skali roku.

Zainteresowanie lokatami spada

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – styczeń i luty 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] styczeń 2023 r. luty 2023 r. styczeń 2023 r. luty 2023 r. do 1M 13,78 mld 12,30 mld 5,04% 4,82% powyżej 1M do 3M 37,51 mld 32,87 mld 6,24% 6,14% powyżej 3M do 6M 20,83 mld 18,14 mld 6,39% 5,85% powyżej 6M do 12M 9,36 mld 8,03 mld 6,36% 6,12% powyżej 12M brak danych 1,21 mld brak danych 4,20% Ogółem* 81,47 mld** 72,56 mld 6,04% 5,81% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia **Dotyczy lokat od 1 miesiąca do 12 miesięcy włącznie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Dane za styczeń były wyjątkowo dobre. Klienci wpłacili wtedy bowiem na lokaty terminowe rekordową sumę wynoszącą blisko 81,50 mld zł. W lutym na depozyty przekazano zdecydowanie mniej, bo nieco ponad 72,50 mld zł, jednak warto podkreślić, że i tak jest to drugi co do wielkości wynik w ostatnich latach.

Nominalnie największy spadek przypadł na lokaty, które są najchętniej wybierane przez klientów, czyli depozyty na 2 lub 3 miesiące. W styczniu do banków przekazano na ten okres 37,51 mld zł, natomiast w lutym o ok. 4,64 mld zł mniej.

Podobnie jak w przypadku oprocentowania NBP pokazał po raz pierwszy od kilku miesięcy dane dla lokat długoterminowych. Okazuje się, że klienci niezbyt chętnie rozstają się ze swoimi oszczędnościami na dłużej niż 12 miesięcy. Na tak długi okres przekazano w lutym tylko 1,21 mld zł, co stanowi zaledwie 1,67 proc. sumy oszczędności wpłaconych na lokaty w tym miesiącu.