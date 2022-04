Na lokaty wpłacamy coraz więcej. Dane NBP za luty 2022 r.

fot. Orso / / Shutterstock

W lutym wpłacono na lokaty o ok. 830 mln zł więcej niż przed miesiącem – wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. Tendencja wzrostowa utrzymuje się również w przypadku średniego oprocentowania.

Luty z kolejnym wzrostem wpłat

Luty to szósty miesiąc z rzędu, w którym klienci wpłacili na lokaty więcej niż w poprzednim miesiącu. Tym razem wzrost nie był tak widoczny, jak w styczniu br. (wzrost w stosunku do grudnia 2021 r. o ok. 4,64 mld zł) i wyniósł ok. 830 mln zł.

Za ten wynik odpowiada wzrost zainteresowania deponentów lokatami na średni oraz długi okres. Lokaty z terminami dłuższymi niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie oraz oferty na okres dłuższy niż 12 miesięcy odnotowały największy wzrost wpłat – o odpowiednio 1,03 i 1,06 mld zł więcej niż w styczniu.

Niezwykle popularne lokaty na okres dłuższy niż miesiąc do kwartału włącznie tym razem zaliczyły spadek wpłat. W lutym ich łączna wysokość wyniosła około 11,85 mld zł w porównaniu do 13,10 mld zł w poprzednim miesiącu. Podana kwota stanowi jednak ok. 43,5% wszystkich wpłaconych oszczędności na lokaty terminowe w analizowanym okresie.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – styczeń 2022 r. i luty 2022 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] styczeń 2022 r. luty 2022 r. styczeń 2022 r. luty 2022 r. do 1M 4,34 mld 4,04 mld 0,44% 0,63% powyżej 1M do 3M 13,10 mld 11,85 mld 0,91% 1,01% powyżej 3M do 6M 4,57 mld 5,60 mld 1,15% 1,50% powyżej 6M do 12M 3,82 mld 4,11 mld 1,71% 1,89% powyżej 12M 0,57 mld 1,63 mld 2,16% 1,07% Ogółem* 26,40 mld 27,23 mld 1,02% 1,19% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Średnie oprocentowanie nominalne znowu w górę

Średnie oprocentowanie założonych w lutym lokat było wyższe od wyliczonej w styczniu stawki o ok. 0,17 pp. i wyniosło 1,19 proc. w skali roku. Wzrost był zauważalny w przypadku prawie wszystkich okresów. Nominalnie najwyższą poprawę „zaliczyły” depozyty na okres dłuższy niż kwartał do 6 miesięcy włącznie – 0,35 pp. na plusie. Zauważalny spadek dotyczy natomiast lokat długoterminowych na okres dłuższy niż rok – średnie oprocentowanie założonych depozytów spadło z 2,16 do 1,07 proc. w skali roku.

Choć oprocentowanie na lokatach stale rośnie, to proponowanym przez banki procentom bardzo daleko od obecnego poziomu inflacji, która obniża wartość pieniądza. Inflacja CPI za marzec według „szybkiego szacunku” wyniosła 10,9 proc.