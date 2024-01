Lokaty bankowe tracą na popularności. NBP pokazał dane za listopad

Zainteresowanie lokatami bankowymi spada. W listopadzie wpłacono na depozyty o 4,2 mld zł mniej niż w poprzednim miesiącu, co wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. Od czerwca maleje również średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów.

fot. PawelKacperek / / Shutterstock

Stawki na minusie w każdym wariancie

Spadające stawki na najlepszych lokatach, o których pisaliśmy na łamach Bankier.pl przy okazji publikacji cyklicznych rankingów, zapowiadały obniżki średnich stawek wszystkich otwartych przez klientów depozytów. W listopadzie średnie oprocentowanie założonych depozytów wyniosło 4,50 proc. w skali roku, czyli o 0,11 pp. mniej niż w październiku.

Największą zmianę in minus odnotowano na lokatach na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ale nieprzekraczający roku. Depozyty z terminami mieszczącymi się w tych granicach zostały założone ze stawką niższą o średnio 0,31 pp. niż w październiku. Jest to zmiana aż o 6,24% w dół.

W przypadku pozostałych okresów spadki analizowanego wskaźnika wyniosły co najwyżej 0,14 pp. (lokaty z terminami nieprzekraczającymi miesiąca). Najbliższy średniemu oprocentowaniu z października był rezultat depozytów na termin dłuższy niż miesiąc do kwartału włącznie. Tutaj rezultat był gorszy tylko o 0,07 pp. w stosunku do poprzednio analizowanego okresu.

Spadki stawek na lokatach w listopadzie potwierdza również autorski wskaźnik DepoTracker Bankier.pl, który z kolei analizuje zmianę oprocentowania czołowych lokat na określony termin i kwotę. W przypadku lokat kwartalnych obniżki najbardziej dotknęły najlepsze propozycje bez dodatkowych warunków.

Wpłaty na depozyty coraz niższe

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności - październik i listopad 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] październik 2023 r. listopad 2023 r. październik 2023 r. listopad 2023 r. do 1M 17,42 mld 15,13 mld 4,35% 4,21% powyżej 1M do 3M 35,50 mld 34,27 mld 4,46% 4,39% powyżej 3M do 6M 15,13 mld 15,15 mld 5,12% 5,02% powyżej 6M do 12M 6,68 mld 5,94 mld 4,97% 4,66% powyżej 12M 640 mln 682 mln 3,86% 3,75% Ogółem* 75,37 mld 71,17 mld 4,61% 4,50% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Niższe stawki to i gorszy rezultat dotyczący wpłat na depozyty. W październiku wpłacono na te produkty oszczędnościowe około 75,4 mld zł. W listopadzie była to suma o 5,57% niższa i wyniosła blisko 71,2 mld zł. Gorszy wynik odnotowano ostatnio w kwietniu br., kiedy to na depozyty wpłacono ponad 68,1 mld zł.

Największy spadek zainteresowania zarówno nominalnie, jak i procentowo można zaobserwować na lokatach krótkoterminowych. Na depozyty nie dłuższe niż miesiąc wpłacono pond 15,1 mld zł, czyli o ok. 2,3 mld zł (-13,14%) mniej niż w poprzednio badanym miesiącu. To odwrotny kierunek zmian na tych depozytach, bowiem od sierpnia br. stopniowo rosły kwoty wpłacane na te okresy.

Ponad 10-procentowy spadek wpłat to również domena lokat na okres dłuższy niż 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie. To właśnie na tych depozytach średnie oprocentowanie spadło najmocniej. W listopadzie suma oszczędności przekazanych na te lokaty spadła poniżej 6 mld zł i wyniosła 5,94 mld zł. W październiku było to z kolei 6,68 mld zł.

Najmocniej na plus, choć był to symboliczny wzrost, wyniosły wpłaty na lokaty długoterminowe, czyli z terminami dłuższymi niż 12 miesięcy. W ich przypadku wpłaty wyniosły 42 mln zł więcej niż w październiku (+6,56%).