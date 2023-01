Stawki lokat terminowych wciąż na plusie. Ostatnie dane NBP

Kolejny miesiąc, kolejny wzrost stawek na lokatach terminowych. Zgodnie z ostatnimi danymi Narodowego Banku Polskiego dla listopada ubiegłego roku średnia dla wszystkich nowo otwartych lokat wyniosła 5,81 proc. w skali roku, czyli o 0,38 pp. więcej niż w poprzednio analizowanym miesiącu.

Oprocentowanie lokat pnie się w górę

Listopad 2022 r. przedłużył serię wzrostów średniej stawki nowo otwartych lokat. W ostatnim analizowanym przez Narodowy Bank Polski miesiącu wyniosła ona dla wszystkich analizowanych terminów 5,81 proc. w skali roku. Jest to wynik o 0,38 pp. lepszy od tego z października. Przed rokiem średnia nowo otwartych depozytów wyniosła natomiast 0,44 proc. w skali roku.

Najwyższy wzrost odnotowano na lokatach na okres nie dłuższy niż miesiąc – 1,40 pp. Do tej pory były to jedyne depozyty, którym towarzyszyła średnia niższa od 4 proc. rocznie. Najświeższy wynik to 4,98 proc. w skali roku. Lokaty na ten termin otwarte w listopadzie wciąż jednak odznaczają się najgorszym rezultatem ze wszystkich okresów. Najwyższe stawki otrzymali natomiast klienci, którzy zdecydowali się na dłuższe rozstanie z oszczędnościami. Średnia dla lokat na okres powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie wyniosła wówczas 6,74 proc. w skali roku. NBP nie podał jednak danych dla lokat na termin dłuższy niż rok.

Wpłaty na lokaty na hamulcu

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – październik 2022 r. i listopad 2022 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] październik 2022 r. listopad 2022 r. październik 2022 r. listopad 2022 r. do 1M 11,37 mld 15,29 mld 3,58% 4,98% powyżej 1M do 3M 37,48 mld 29,60 mld 5,80% 6,04% powyżej 3M do 6M 12,49 mld 12,10 mld 5,90% 6,06% powyżej 6M do 12M 6,29 mld 7,65 mld 6,41% 6,74% powyżej 12M brak danych brak danych brak danych brak danych Ogółem* 67,62 mld** 64,64 mld 5,43% 5,81% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia **Dotyczy lokat od 1 miesiąca do 12 miesięcy włącznie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

W listopadzie wpłaty na lokaty terminowe nieco wyhamowały. Suma przekazanych oszczędności do banków na tego typu oferty wyniosła w tym miesiącu ok. 64,6 mld zł. Jest to o 3 mld zł mniej niż w październiku. Na ten rezultat złożył się m.in. spadek wpłat na najpopularniejsze depozyty na rynku – lokaty z terminem powyżej miesiąca do 3 miesięcy włącznie. W poprzednio analizowanym miesiącu wyniosły one 37,48 mld zł, w listopadzie – 29,60 mld zł. Nieco mniej przekazano również na depozyty na okres powyżej kwartału do 6 miesięcy włącznie – 12,10 mld zł, czyli o 390 mln zł mniej niż w październiku.

Wzrost średniej stawki na lokatach na okres nie dłuższy niż miesiąc przełożył się na wysokość wpłat. W październiku ubiegłego roku było to 11,37 mld zł, miesiąc później już 15,29 mld zł. Na plusie były również lokaty z terminem zapadalności powyżej pół roku do 12 miesięcy włącznie – wzrost w ich przypadku wyniósł 1,36 mld zł.