Rośnie zainteresowanie klientów lokatami terminowymi

fot. Julia Posyliuzhna / / Shutterstock

Listopadowe dane dotyczące oprocentowania i wpłat na lokaty terminowe mogą napawać optymizmem zwolenników tej formy oszczędzania. Średnia stawka dla wszystkich okresów poprawiła się o blisko 0,1 pp. Na jednym z terminów wzrosła ponad trzykrotnie.

Wpłaty na lokaty pną się w górę

Najnowsze dane NBP dotyczą listopada 2021 r. To już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy wysokość wpłat na lokaty terminowe osiągnęła lepszy wynik niż w poprzednim miesiącu. W tym okresie klienci zamrozili swoje środki na depozytach w wysokości 20,20 mld zł, czyli o ok. 2,32 mld zł więcej niż w październiku ubiegłego roku.

Największy wzrost zainteresowania można odnotować na lokatach na terminy powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie. W listopadzie klienci banków ulokowali na nich około 800 mln zł więcej. W przypadku prawie wszystkich pozostałych okresów widoczna jest znaczna poprawa. Wpłaty na lokaty do miesiąca mają wynik o blisko 600 mln zł lepszy, natomiast te na terminy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie oraz powyżej 12 miesięcy są na plusie odpowiednio o ok. 550 i 500 mln zł. Wyjątkiem jest tutaj najpopularniejszy wśród klientów okres – na dłużej niż miesiąc do kwartału włącznie. Na takie terminy klienci wpłacili o ok. 130 mln zł mniej niż w październiku.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – październik 2021 r. i listopad 2021 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] październik 2021 r. listopad 2021 r. październik 2021 r. listopad 2021 r. do 1M 3,18 mld 3,78 mld 0,20% 0,23% powyżej 1M do 3M 10,40 mld 10,27 mld 0,42% 0,41% powyżej 3M do 6M 3,57 mld 4,13 mld 0,29% 0,59% powyżej 6M do 12M 0,66 mld 1,46 mld 0,24% 0,78% powyżej 12M 0,07 mld 0,57 mld 0,45% 0,33% Ogółem 17,88 mld 20,20 mld 0,35% 0,44% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Oprocentowanie zalicza kolejną poprawę

Szczególnie dobra informacja dla zwolenników lokat wiąże się z oprocentowaniem. Średnia stawka dla wszystkich okresów wyniosła w listopadzie 0,44 proc. w skali roku. To wzrost o około 0,09 pp. w stosunku do poprzednio analizowanego miesiąca. Najlepsze stawki otrzymali ci, którzy wpłacali na lokaty na okres powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie. Średnia w listopadzie dla tych okresów wyniosła 0,78 proc. w skali roku. Porównanie do poprzedniego miesiąca wygląda jeszcze bardziej imponująco, bo średnia z października to 0,24 proc. w stosunku rocznym.

Wyższe stawki pojawiły się również na lokatach do miesiąca oraz powyżej 3 miesięcy do pół roku włącznie. W przypadku pierwszych z wymienionych wzrost był niewielki i wynosił 0,03 pp. Średnia na lokatach na ten dłuższy okres wzrosła o 0,30 pp. – z 0,29 do 0,59 proc. w skali roku.

Średnia na wszystkich depozytach w wysokości 0,44 proc. w skali roku to najlepszy wynik od blisko roku. Lepsze warunki do oszczędzania mieli ostatnio oszczędzający w grudniu 2020 r., kiedy to średnia wyniosła 0,51 proc. w skali roku.