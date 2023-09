Polacy chronią swoje oszczędności w bankach. Na lokatach terminowych wciąż padają rekordy

Tradycyjnie Narodowy Bank Polski opublikował na początku miesiąca dane dotyczące wpłat oraz oprocentowania lokat. Dane za lipiec mówią o spadku średniego oprocentowania, ale nie zraziło to deponentów. Wzrost popularności odnotowano na m.in. lokatach na średni termin.

Wpłaty na lokaty w górę…

Wydawałoby się, że w pierwszym pełnym miesiącu wakacyjnym nikomu nie będą chodziły po głowie lokaty terminowe. Nic bardziej mylnego – według najświeższych danych Narodowego Banku Polskiego klienci wpłacili w lipcu na depozyty ok. 75,47 mld zł, czyli o 3,34 mld zł więcej niż w czerwcu.

Duży wzrost zainteresowania mogliśmy zaobserwować przede wszystkim na lokatach na termin dłuższy niż miesiąc do trzech miesięcy włącznie. Wówczas klienci wpłacili blisko 32 mld zł. W poprzednio analizowanym miesiącu było to około 26,50 mld zł. Klienci banków zerknęli również przychylnym okiem w kierunku lokat na okres powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie. Na te depozyty wpłacono ok. 11,20 mld zł – niecałe 2 mld zł więcej niż w czerwcu br. Warto dodać, że to rekordowa kwota wpłacona przez oszczędzających na ten termin. Do tej pory suma wpłat na te terminy nie przekraczała 10 mld zł i wyniosła co najwyżej 9,75 mld zł (wynik z marca br.).

Tego samego nie można powiedzieć przede wszystkim o lokatach na okres dłuższy niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie, które w lipcu odnotowały znaczący spadek popularności. W ostatnio analizowanym miesiącu klienci wpłacili na nie nieco ponad 17,50 mld zł, co daje rezultat gorszy od czerwcowego wyniku o ok. 3,15 mld zł.

… a średnie oprocentowanie w dół

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – czerwiec i lipiec 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] czerwiec 2023 r. lipiec 2023 r. czerwiec 2023 r. lipiec 2023 r. do 1M 14,88 mld 13,78 mld 5,08% 4,87% powyżej 1M do 3M 26,47 mld 31,98 mld 5,55% 5,57% powyżej 3M do 6M 20,73 mld 17,58 mld 6,67% 5,81% powyżej 6M do 12M 9,19 mld 11,18 mld 5,80% 5,86% powyżej 12M 0,86 mld 0,96 mld 5,06% 4,94% Ogółem* 72,13 mld 75,47 mld 5,80% 5,53% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

W ciągu ostatnich kilku miesięcy średnie oprocentowanie nowo otwartych lokat terminowych to rosło, to malało. W lipcu mieliśmy do czynienia z tą drugą sytuacją. Zakładane depozyty miały wówczas średnią stawkę w wysokości 5,53 proc. w skali roku, tj. o 0,27 pp. niższą od tej z czerwca. Z niższym oprocentowaniem spotkaliśmy się ostatnio blisko rok wcześniej – w sierpniu 2022 r.

Pojawiły się jednak wzrosty oprocentowania na kilku okresach – dokładnie tych, w przypadku których odnotowano dużo wyższe wpłaty niż w czerwcu, czyli lokaty na okres dłuższy niż 1 miesiąc do 3 miesięcy włącznie (wzrost o 0,02 pp.) i lokaty na terminy dłuższe niż 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie (zmiana o 0,06 pp. na plus).

Największe nominalne cięcie można było zaobserwować na lokatach, które przed miesiącem brylowały w zestawieniu, czyli depozytach na terminy dłuższe niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie. W lipcu średnia stawka wyniosła średnio aż o 0,86 pp. mniej niż w czerwcu.