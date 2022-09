Nowe dane NBP dla lokat. Zainteresowanie depozytami nieco wyhamowało, ale wciąż w górę

fot. Iammotos / / Shutterstock

Ostatnio opublikowane przez NBP dane dotyczące lokat terminowych pokazują kolejne wzrosty średnich stawek nowo otwartych lokat terminowych. Wyjątkiem w lipcu były najkrótsze z analizowanych okresów do 1 miesiąca włącznie. W ich przypadku odnotowano także zdecydowanie niższe wpłaty niż w czerwcu br.

Średnia stawka pnie się w górę

Średnie oprocentowanie nowo otwartych lokat wyniosło w lipcu br. 4,76 proc. w skali roku. Jest to wynik lepszy o 0,21 pp. od czerwcowej średniej. Stawka wciąż pnie się w górę i jest najwyższa od października 2012 r., kiedy to wyniosła 4,77 proc. rocznie. Dynamika wzrostu średniej natomiast nieco spadła i jest nominalnie najniższa od lutego br. Dla przykładu miesiąc wcześniej badana średnia poprawiła się o 1,13 pp., a w maju o 1,39 pp.

Po dwóch mocnych miesiącach, kiedy to średnie oprocentowanie rosło dla wszystkich okresów, lipiec nieco się z tego trendu wyłamuje. Obniżkę można zanotować w przypadku lokat na najkrótsze terminy. W czerwcu br. średnia stawka wynosiła 3,94 proc. rocznie, natomiast w lipcu 3,64 proc. rocznie.

Dla pozostałych terminów wyniki są lepsze niż dla poprzednio analizowanego miesiąca. Największy wzrost towarzyszy lokatom na termin dłuższy niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie – z 4,75 proc. do 5,41 proc. w skali roku, czyli o 0,66 pp. Jest to także najwyższa średnia spośród wszystkich podanych przez NBP danych.

Lokaty nie tracą na popularności

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – czerwiec 2022 r. i lipiec 2022 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] czerwiec 2022 r. lipiec 2022 r. czerwiec 2022 r. lipiec 2022 r. do 1M 11,95 mld 9,11 mld 3,94% 3,64% powyżej 1M do 3M 24,63 mld 26,87 mld 4,58% 4,86% powyżej 3M do 6M 13,79 mld 14,84 mld 4,75% 5,41% powyżej 6M do 12M 9,22 mld 8,93 mld 4,63% 5,11% powyżej 12M 3,40 mld brak danych 5,38% brak danych Ogółem* 62,95 mld (59,55 mld dla lokat do 12 miesięcy) 59,75 mld** 4,55% 4,76% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia ** Dotyczy lokat od 1 miesiąca do 12 miesięcy włącznie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Wpłaty na lokaty terminowe nieco wyhamowały, choć daleko od stwierdzenia, że tracą one na popularności. Dostępne dane pozwalają na porównanie ofert z terminami do 12 miesięcy włącznie. W ich przypadku suma wpłat w lipcu wyniosła o 200 mln zł więcej niż w czerwcu br. z 59,55 mld zł do 59,75 mld zł. W czerwcu wzrost dla podanych terminów wyniósł blisko 8 mld zł.

Zmienił się natomiast udział poszczególnych okresów w podanej sumie wpłat. Najchętniej wybierane lokaty z terminami powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie zanotowały wzrost o ok. 2,24 mld zł. Ponad 1,08 mld zł więcej niż w poprzednio analizowanym miesiącu wpłacono z kolei na lokaty dłuższe niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie. Dość znaczący spadek zainteresowania można zauważyć w przypadku lokat do 1 miesiące włącznie – wyniósł on ok. 2,84 mld zł w stosunku do czerwca.