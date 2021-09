Kolejny miliard mniej wpłacony na lokaty terminowe

fot. Viktoriia Kokhanevych / / Shutterstock

Ostatnie dane Narodowego Banku Polskiego to kolejna część serialu o malejącym zainteresowaniu klientów lokatami terminowymi. Po nieco lepszym czerwcu, kiedy to wpłaty na nowo otwarte lokaty wzrosły w stosunku do maja o ok. 1 mld zł, najnowsze dane mogą świadczyć o powrocie do spadkowego trendu.

Wysokość wpłat – powrót do wartości z maja

Zgodnie z danymi za lipiec, czyli ostatni dostępny okres w tabelach NBP, na nowo otwarte depozyty wpłacono ok. 17 mld zł. Jeśli pominąć zaokrąglenia, to do tej wartości brakuje dokładnie 5 mln zł. W maju wysokość przekazanych bankom środków była zbliżona i wynosiła 16 996 mln zł. Była to wówczas najniższa wartość dotychczas odnotowana przez NBP. Wynik z lipca „przebił” ją zatem o 1 mln zł.

Na minusie w stosunku do poprzedniego miesiąca są prawie wszystkie okresy lokat. Największy spadek nominalnie odnotowano w przypadku najpopularniejszych depozytów tj. ofert na okres powyżej miesiąca do trzech miesięcy – 676 mln zł. Dość duża różnica zauważalna jest również na lokatach do miesiąca włącznie (419 mln zł).

Nieco na popularności zyskały w lipcu lokaty na terminy dłuższe niż trzy miesiące, ale nie przekraczające pół roku. W czerwcu wpłacono na nie 2,3 mld zł, natomiast w lipcu o 300 mln zł więcej. To odwrotna sytuacja do tej, o której pisaliśmy w poprzednim miesiącu.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – czerwiec 2021 i lipiec 2021 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] czerwiec 2021 r. lipiec 2021 r. czerwiec 2021 r. lipiec 2021 r. do 1M 4,03 mld 3,61 mld 0,12% 0,15% powyżej 1M do 3M 10,77 mld 10,10 mld 0,29% 0,26% powyżej 3M do 6M 2,30 mld 2,60 mld 0,13% 0,20% powyżej 6M do 12M 0,71 mld 0,61 mld 0,12% 0,13% powyżej 12M 0,20 mld 0,08 mld 0,09% 0,29% Ogółem 18 mld* 17 mld* 0,22% 0,22% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Oprocentowanie – lokaty kwartalne zaniżają średnią

Spadek wysokości wpłacanych na depozyty środków mógłby być konsekwencją malejących stawek procentowych. Tak jednak nie jest – wszystkie otwarte lokaty na okresy poza najchętniej wybieranymi depozytami na dwa lub trzy miesiące zaliczyły w lipcu wzrost średniego oprocentowania. Najbardziej imponująca zmiana dotyczy lokat na okres dłuższy niż 12 miesięcy – z 0,09 na 0,29 proc. w skali roku.

O nieco gorszych warunkach niż w czerwcu na lokatach na okres powyżej miesiąca do trzech miesięcy włącznie świadczy wyliczona średnia. Różnica wyniosła 0,03 pp. i choć jest niewielka to wpłynęła znacząco na średnie oprocentowanie – ponad połowa wszystkich oszczędności wpłaconych na lokaty w tym miesiącu trafiła właśnie na depozyty na depozyty na te terminy.

Średnia dla wszystkich lokat ogółem miała w analizowanym miesiącu wartość 0,22 proc. w skali roku – tyle samo co w czerwcu.