Spadek wpłat na lokatach w kwietniu. Powrót do poziomów z ubiegłego roku

Wpłaty na lokaty terminowe w kwietniu br. wyniosły nieco ponad 68 mld zł. To o ponad 6 mld zł mniej niż w marcu i ponad 13 mld zł mniej niż w rekordowym styczniu. To powrót do poziomów wpłat z końca ubiegłego roku.

fot. Andrii Yalanskyi / / Shutterstock

Spadek wpłat przybiera na sile

Przed miesiącem pisaliśmy o tym, że spadek wpłat na lokaty to była chwilowa zadyszka. W marcu bowiem suma przekazanych bankom oszczędności była o ponad 2 mld złotych wyższa niż w lutym. W kwietniu wróciliśmy na spadkowe tory i to ze sporą obniżką – w ostatnim analizowanym przez bank centralny miesiącu wpłaty na wszystkie terminy wyniosły 68,12 mld zł. W porównaniu do marca jest to wynik o ponad 6 mld zł niższy. To pierwszy miesiąc w tym roku, kiedy suma wpłat wyniosła poniżej 70 mld zł – do takich poziomów przyzwyczailiśmy się pod koniec 2022 r.

Na podany rezultat złożyły się obniżki wpłat na wszystkich analizowanych okresach. Uwagę zwraca przede wszystkim duży spadek zainteresowania deponentów lokatami na okres dłuższy niż 6 miesięcy do 12 miesięcy. W marcu przekazano na te lokaty 9,75 mld zł, w kwietniu natomiast niespełna 6 mld zł, co oznacza, że wpłacona kwota spadła o ponad 38,5%. Całkiem spory nominalny krok wstecz zanotowały też lokaty na okres dłuższy niż miesiąc do 3 miesięcy włącznie – 1,80 mld zł mniej. Procentowo jest to jednak skromne 5,3% in minus.

Reklama

5,70 proc. to średnie oprocentowanie w kwietniu

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – marzec 2023 r. i kwiecień 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] marzec 2023 r. kwiecień 2023 r. marzec 2023 r. kwiecień 2023 r. do 1M 13,47 mld 12,81 mld 4,93% 5,00% powyżej 1M do 3M 33,90 mld 32,10 mld 6,03% 5,83% powyżej 3M do 6M 16,59 mld 16,48 mld 5,82% 6,01% powyżej 6M do 12M 9,75 mld 5,99 mld 5,89% 5,74% powyżej 12M 0,90 mld 0,74 mld 5,46% 4,91% Ogółem* 74,60 mld 68,12 mld 5,76% 5,70% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

W przypadku średniego oprocentowania opisującego otwarte w kwietniu lokaty, można mówić o względnej stabilności. Stawka dla wszystkich depozytów została wyliczona na 5,70 proc. w skali roku. Jest to nieco mniej niż dla marca, w którym średnia wynosiła 5,76 proc. w skali roku. Mimo podobnego wyniku, to warto dodać, że jest to najgorszy wynik od października 2022 r. – wtedy to średnia stawka wyniosła 5,68 proc. rocznie.

Na części okresów odnotowano wynik lepszy niż dla marca. Mowa o lokatach na okres dłuższy niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie (poprawa o 0,19 pp.) i o lokatach na najkrótsze analizowane terminy – do maksymalnie 1 miesiąca włącznie (wzrost średniej o 0,07 pp.). Największy spadek średniej przypadł na lokaty długoterminowe. Oferty na dłuższy okres niż rok miały w kwietniu nieco gorsza passę – średnia założonych lokat w kwietniu na te terminy to 4,91 proc. rocznie, czyli aż o 0,55 pp. mniej niż w marcu.