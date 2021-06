Kolejny miesiąc, kolejne spadki na lokatach – tym razem dotyczą również wpłat

fot. Artem Postoev / / Shutterstock

W marcu klienci banków nieco chętniej przekazywali oszczędności na lokaty terminowe, jednak lepsza passa nie trwała długo. Kwiecień to kolejny miesiąc, w którym wpłaty na depozyty zaliczyły rekordowo niską wartość.

Wpłaty w dół

Po lepszym marcu, kiedy to wydawało się, że wpłaty na nowe depozyty odbijają się od przysłowiowego dna (20,6 mld zł w porównaniu do 18,13 mld zł w lutym), trend spadkowy przypomniał o sobie w kwietniu. Suma wpłat na depozyty po raz kolejny zaliczyła minimum i wyniosła w ostatnim badanym przez NBP miesiącu ok. 18,10 mld zł. Pół roku wcześniej, tj. w październiku ubiegłego roku, suma ta była większa o ponad 7 mld (25,62 mld zł), a w kwietniu 2020 roku aż o ponad 14 mld zł (32,34 mld zł). W przypadku zachowania tej prawidłowości kwiecień 2022 roku przyniósłby informację o wpłatach na depozyty w wysokości około 4 mld zł.

Podobną kwotę w kwietniu wpłacili klienci banków tylko na depozyty nie dłuższe niż 1 miesiąc. 4,22 mld zł to jednak wynik gorszy od odnotowanego w marcu. Różnica wyniosła blisko 210 mln zł. Depozyty z najkrótszymi terminami zapadalności nie były jednak w tym osamotnione. Na minusie są wszystkie lokaty z terminem do 12 miesięcy włącznie. Największy spadek nominalny zaliczyły oferty z terminami dłuższymi niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie – z 3,54 mld zł do 2,47 mld zł. To zgoła odmienna sytuacja niż ta, która miała miejsce w przypadku danych za marzec – wtedy klienci wpłacili o 978 mln zł więcej niż w lutym.

Rodzynkiem wśród analizowanych terminów są depozyty na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W ich przypadku także widać trend odwrotny niż w marcu – tym razem jest to wzrost wpłat o około 50 mln zł. Podobny wynik odnotowano w lutym – wtedy wysokość przekazywanych środków na te depozyty wynosiła 176 mln zł.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – marzec 2021 i kwiecień 2021 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] marzec 2021 r. kwiecień 2021 r. marzec 2021 r. kwiecień 2021 r. do 1M 4,43 mld 4,22 mld 0,10% 0,13% powyżej 1M do 3M 11,51 mld 10,60 mld 0,24% 0,21% powyżej 3M do 6M 3,54 mld 2,47 mld 0,21% 0,18% powyżej 6M do 12M 0,99 mld 0,64 mld 0,14% 0,16% powyżej 12M 0,13 mld 0,18 mld 0,29% 0,14% Ogółem 20,60 mld* 18,10 mld* 0,20% 0,18% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Średnie oprocentowanie zalicza kolejne minimum

Mimo że zainteresowanie lokatami dłuższymi niż 12 miesięcy wzrosło, to nie wynikło ono ze wzrostu średniego oprocentowania tych depozytów – w kwietniu zachęcały one stawką niższą o ok. 0,15 pp. od tej obowiązującej w marcu. Spadki widoczne są także w przypadku lokat na terminy powyżej 1 miesiąca do 6 miesięcy włącznie. Nieco lepszy wynik niż przed miesiącem odnotowano w przypadku najkrótszych depozytów (0,13 proc. w skali roku w porównaniu do 0,10 proc. w skali roku) i ofert na dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy włącznie (0,16 proc. do 0,14 proc. w skali roku).

Wszystkie te zmiany spowodowały, że średnie oprocentowanie lokat terminowych wynosi obecnie 0,18 proc. rocznie, co jest kolejnym rekordowo niskim wynikiem. W kwietniu 2020 r. ten sam „wskaźnik” wynosił 0,93 proc. rocznie.