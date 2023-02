Średnie oprocentowanie lokat już powyżej 6 proc. rocznie. Dane NBP za grudzień

Grudzień 2022 r. zakończył się rekordową dla ubiegłego roku średnią stawką dla wszystkich założonych w tym okresie lokat. Po raz pierwszy od kilkunastu lat przekroczyła ona 6 proc. rocznie.

Średnie oprocentowanie przekracza 6%

Pod kątem średniej stawki wszystkich nowo otwartych depozytów grudzień odznaczył się imponującym rezultatem. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku wyniosła ona 6,25 proc. w skali roku, co stanowi wynik lepszy aż o 0,44 pp. od tego z listopada.

To kolejny „kamień milowy” osiągnięty na lokatach w ciągu ostatnich 12 miesięcy – w sierpniu 2022 r. średnia po raz pierwszy od lutego 2009 r. przekroczyła 5 proc. w skali roku. Jeszcze przed rokiem sytuacja wyglądała zdecydowanie inaczej – średnia na nowo otwartych depozytach wyniosła w grudniu 2021 r. 0,68 proc. w skali roku. Najwyżej oprocentowane były wówczas lokaty na termin dłuższy niż 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie. Stawka na tych depozytach wyniosła średnio 1,27 proc. w skali roku.

Wracając do ostatniego analizowanego przez Narodowy Bank Polski miesiąca – grudnia 2022 r. – najwyższą średnią odznaczają się lokaty na najdłuższe z podanych terminów. Depozyty na termin dłuższy niż 6 miesięcy do roku włącznie były zakładane średnio na stawkę w wysokości 6,54 proc. w skali roku. Co ciekawe, jest to o 0,20 pp. niższe oprocentowanie niż w listopadzie. Im krótszy okres, tym nieco niższe średnie oprocentowanie – 6,36 proc. w skali roku dla lokat powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie, 6,27 proc. rocznie dla lokat dłuższych niż miesiąc do kwartału włącznie i 6,20 proc. rocznie dla najkrótszych depozytów – do 1 miesiąca. Największy skok odnotowały właśnie te ostatnie z nich – z 4,98 proc. rocznie, czyli 1,22 pp. w górę.

Rośnie popularność najkrótszych okresów

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – listopad 2022 r. i grudzień 2022 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] listopad 2022 r. grudzień 2022 r. listopad 2022 r. grudzień 2022 r. do 1M 15,29 mld 16,72 mld 4,98% 6,20% powyżej 1M do 3M 29,60 mld 28,95 mld 6,04% 6,27% powyżej 3M do 6M 12,10 mld 12,37 mld 6,06% 6,36% powyżej 6M do 12M 7,65 mld 6,87 mld 6,74% 6,54% powyżej 12M brak danych brak danych brak danych brak danych Ogółem* 64,64 mld** 64,91 mld** 5,81% 6,25% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia **Dotyczy lokat od 1 miesiąca do 12 miesięcy włącznie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Wysokość wpłat na lokaty w grudniu pozostała na podobnym poziomie co w listopadzie. Biorąc pod uwagę depozyty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w grudniu wpłacono ok. 270 mln zł więcej niż w poprzedzającym miesiącu.

Na zdecydowanym plusie były w tym okresie lokaty krótkoterminowe. Na depozyty na okres nie dłuższy niż miesiąc wpłacono w tym czasie 16,72 mld zł, co stanowi rezultat o 1,43 mld zł lepszy niż w listopadzie. Może to być wypadkowa lepszych stawek dostępnych na te terminy. Klienci wpłacili również więcej niż w listopadzie na lokaty na okres powyżej 3 miesięcy do pół roku – 12,37 mld zł. W listopadzie było to 12,10 mld zł.