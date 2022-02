Lokaty z kolejnym miesiącem na plusie. NBP podaje wyniki za grudzień 2021 r.

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Poprawę stawek na czołowych lokatach rankingów Bankier.pl potwierdzają dane Narodowego Banku Polskiego. W grudniu 2021 r. średnie oprocentowanie wzrosło w przypadku każdego z analizowanych okresów.

Klienci coraz chętniej wybierają lokaty

Suma wpłaconych na lokaty terminowe oszczędności wyniosła w grudniu ubiegłego roku ok. 21,75 mld zł. To najlepszy wynik w całym 2021 r. i to bez uwzględnienia depozytów na najdłuższy z badanych okresów – powyżej 12 miesięcy. Tej pozycji brakuje w ostatniej aktualizacji z uwagi na wymogi poufności sprawozdawczej.

Biorąc pod uwagę wyłącznie depozyty z terminem zapadalności do 12 miesięcy, w grudniu posiadacze wolnych środków wpłacili na lokaty terminowe o ok. 2,12 mld zł więcej niż w poprzedzającym miesiącu.

Wzrost wysokości wpłat nie dotyczy jednak wszystkich badanych okresów. Największy przyrost odnotowały najpopularniejsze depozyty tj. na dłużej niż miesiąc do trzech miesięcy włącznie. W grudniu klienci wpłacili na nie ok. 12,54 mld zł, co daje wynik lepszy o ok. 2,27 mld zł od tego z listopada. Na plusie są również lokaty na okres powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie – zmiana z 1,46 do 1,98 mld zł. Spadki wysokości wpłat na pozostałych okresach nie są duże. Największy dotyczy lokat z najkrótszym okresem zapadalności do 1 miesiąca. W grudniu klienci wpłacili o ok. 0,45 mld zł mniej na te lokaty w porównaniu do poprzednio analizowanego miesiąca.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – listopad 2021 r. i grudzień 2021 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] listopad 2021 r. grudzień 2021 r. listopad 2021 r. grudzień 2021 r. do 1M 3,78 mld 3,33 mld 0,23% 0,29% powyżej 1M do 3M 10,27 mld 12,54 mld 0,41% 0,64% powyżej 3M do 6M 4,13 mld 3,90 mld 0,59% 0,91% powyżej 6M do 12M 1,46 mld 1,98 mld 0,78% 1,27% powyżej 12M 0,57 mld brak danych 0,33% brak danych Ogółem* 20,20 mld 21,75 mld** 0,44% 0,68% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia **Dotyczy lokat od 1 miesiąca do 12 miesięcy włącznie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Średnie oprocentowanie ze znaczącym wzrostem

Wzrost wpłat na lokaty mógł wynikać ze wzrostu stawek procentowych proponowanych przez banki. A te były wyraźnie zauważalne. Nic w tym dziwnego, bowiem w grudniu ubiegłego roku byliśmy już po trzech podwyżkach stóp procentowych NBP.

Średnie oprocentowanie dla wszystkich analizowanych okresów wzrosło o ok. 0,24 pp. i wyniosło 0,68 proc. w skali roku. To najwyższa stawka z całego 2021 r. Lepszy wynik lokaty odnotowały ostatnio w kwietniu 2020 r., kiedy to średnia wynosiła 0,93 proc. w skali roku.

Najwyższy wzrost stawki był zauważalny w przypadku lokat na termin powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie – blisko 0,5 pp. To także jedyna pozycja w tabeli, w przypadku której średnia stawka przekroczyła 1 proc. w skali roku. Im krótszy okres, tym nieco mniej imponujący wynik na plus. Biorąc pod uwagę dostępne dane, najniższy wzrost można przypisać lokatom na okres do maksymalnie 1 miesiąca – 0,06 pp.