Najnowsze dane NBP o lokatach. Średnia stawka w górę po raz pierwszy w tym roku

Przez ostatnich kilka miesięcy średnie oprocentowanie nowo otwartych lokat na rynku sukcesywnie malało. Grudzień 2022 r. był ostatnim miesiącem, w którym odnotowano wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ten zniżkowy trend przerwał czerwiec.

Lepsze warunki na lokatach

Średnie oprocentowanie wszystkich nowych i odnowionych depozytów wyniosło w czerwcu br. 5,80 proc. w skali roku, czyli o 0,12 pp. więcej niż w maju. To pierwszy miesiąc w 2023 r. z dodatnim rezultatem.

Na ten wynik złożyły się lepsze warunki na większości okresów. Najwyżej oprocentowane lokaty w maju, czyli oferty z okresami dłuższymi niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie, zanotowały największy skok – ze średniej w wysokości 5,97 do 6,67 proc. w skali roku. To najwyższa średnia na tych lokatach od początku publikowania przez NBP analizowanych danych. Warto przypomnieć, że w czerwcu br. to właśnie na lokatach 6-miesięcznych można było trafić na „bankowe perełki”.

W przypadku większości z pozostałych terminów również możemy mówić o podwyżkach. Wzrosty średnich wynoszą od 0,09 do 0,13 pp. Wyjątkiem są tutaj lokaty na okres dłuższy niż miesiąc do 3 miesięcy włącznie. W czerwcu średnia stawka otwartych depozytów wyniosła 5,55 proc. rocznie, tj. o 0,25 pp. mniej niż w poprzednio badanym miesiącu.

Ponad 72 mld zł trafiło na lokaty

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – maj i czerwiec 2023 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] maj 2023 r. czerwiec 2023 r. maj 2023 r. czerwiec 2023 r. do 1M 12,49 mld 14,88 mld 4,96% 5,08% powyżej 1M do 3M 38,94 mld 26,47 mld 5,80% 5,55% powyżej 3M do 6M 15,24 mld 20,73 mld 5,97% 6,67% powyżej 6M do 12M 8,45 mld 9,19 mld 5,71% 5,80% powyżej 12M 0,79 mld 0,86 mld 4,93% 5,06% Ogółem* 75,90 mld 72,13 mld 5,68% 5,80% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Na lokaty trafił w czerwcu kapitał w wysokości ok. 72,13 mld zł. To o ok. 3,77 mld zł mniej niż w maju. Mimo spadku to wciąż jeden z lepszych wyników odnotowanych w ostatnich miesiącach.

Duży wpływ na wspomniany rezultat miał zdecydowany spadek zainteresowania lokatami na okres dłuższy niż miesiąc do 3 miesięcy włącznie. W maju trafiła na nie rekordowa kwota – blisko 39 mld zł. W czerwcu było to już „tylko” ok. 26,47 mld zł. Duży wzrost popularności można natomiast przypisać najwyżej oprocentowanym depozytom, czyli ofertom z terminem powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie – ostatnie dane mówią o 20,73 mld zł przekazanych na te depozyty. To wynik bliski rekordu wpłat na wspomniane terminy. Większa kwota (20,83 mld zł) figurowała w tabeli tylko raz – w styczniu br.