Rok z lokatami na 8 proc. Stawki wyższe niż przed rokiem, ale na jak długo?

1 września 2022 r. na rynku pojawiła się pierwsza lokata na 8 proc. w skali roku. 12 miesięcy później, po wielu zmianach w świecie lokat, okolice 8 proc. rocznie to znowu szczyt na depozytach terminowych. Z tej okazji sprawdziliśmy, jak w tym czasie zmieniła się wycena naszych oszczędności w poszczególnych bankach.

fot. MMD Creative / / Shutterstock

Credit Agricole był pierwszym bankiem, który zaoferował klientom 8 proc. w skali roku na lokacie dostępnej bez żadnego funduszu inwestycyjnego w pakiecie. Takie oprocentowanie figurowało na 270-dniowej Lokacie Mobilnej. Oferta była dostępna dla nowych klientów, którzy skusili się na konto osobiste z oferty banku. Inne banki nie pozostały dłużne i już niecałe 2 tygodnie później z taką samą stawką wyszedł aktywny wówczas na rynku Getin Noble Bank na Lokacie na Nowe środki na 12 miesięcy. „Ósemka z przodu” była coraz popularniejsza, niedługo później rekord wynosił 8,50 proc. w skali roku, po czym pod koniec 2022 r. Credit Agricole znowu zaskoczył wszystkich, podnosząc oprocentowanie do niewidzianego od lat 10 proc. w skali roku.

10 proc. w skali roku to była już granica nie do przeskoczenia. Taką stawkę zaproponował jeszcze PKO Bank Polski na Lokacie Urodzinowej IKO na początku czerwca br., jednak od czasu zniknięcia tej propozycji z rynku, żaden bank nie wyceniał już tak wysoko oszczędności potencjalnych klientów. Aktualnie można liczyć na maksymalnie 8,60 proc. w skali roku, a liderem w zestawieniu na najwyższą stawkę jest Bank Nowy. Poza nim tylko jeden bank proponuje stawkę, która jest nie niższa niż 8 proc. rocznie.

Reklama

Nawet 2,50 proc. na plusie… ale i minusie

Zmiany stawek w bankach – porównanie 1 września 2022 r. i 1 września 2023 r. Bank Najwyżej oprocentowana lokata Stawka na lokacie [p.a.] Różnica 1 września 2022 r. 1 września 2023 r. 1 września 2022 r. 1 września 2023 r. Alior Bank Lokata na Nowe Środki 365D Lokata Mobilna 100D 7,00% 6,00% - 1,00 pp. Bank BPS Lokata 365 92D-181D Lokata 365 92D-181D 6,00% 6,00% bez zmian Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 6M-19M Lokata „Lubię to Polecam” 3M 6,50% 7,00% + 0,50 pp. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 7,20% 8,60% + 1,40 pp. Bank Pekao Lokata na nowe środki (Lokata negocjowana) 12M Lokata z Żubrem 3M 6,50% 7,00% + 0,50 pp. Bank Pocztowy Lokata Zysk w Porządku 36M Lokata w Porządku 3M 3,50% 6,00% + 2,50 pp. BFF Banking Group Lokata Facto 12M-24M Lokata Facto 3M- 12M 7,00% 7,00% bez zmian BNP Paribas Bank Polska Lokata na Nowe Środki 18M Lokata Filmowa 3M 6,10% 6,25% + 0,15 pp. BOŚ Bank Lokata Promocyjna 12M Lokata Promocyjna 12M 7,00% 6,20% - 0,80 pp. Citi Handlowy Lokata na nowe środki 6M Lokata Promocyjna 6M 6,50% 7,30% + 0,80 pp. Credit Agricole Lokata Mobilna 270D Lokata na nowe środki 12M 8,00% 5,50% - 2,50 pp. Getin Noble Bank Lokata na nowe środki 6M - 7,50% - nd Inbank Lokata Lojalna 6M Lokata na Start 3M 7,00% 8,00% + 1,00 pp. ING Bank Śląski Lokata terminowa Plus 12M Lokata terminowa Plus 12M 7,00% 6,00% - 1,00 pp. Inteligo Lokata terminowa 3M Lokata terminowa 3M 0,50% 0,50% bez zmian mBank Lokata dla nowych klientów 3M Lokata dla nowych klientów 3M 2,10% 2,10% bez zmian neoBank energoLOKATA 3M GWARANTOWANA neoLOKATA NOWY DEPOZYT PLUS 3M 7,00% 7,00% bez zmian Nest Bank Nest Lokata Witaj 6M Nest Lokata Witaj 6M 7,50% 7,60% + 0,10 pp. PBS w Poznaniu ekstraLOKATA 3M* ekstraLOKATA 3M 5,50% 7,00% + 1,50 pp. PKO Bank Polski Lokata na Nowe Środki 6M Lokata na Nowe Środki 3M, 12M 6,00% 6,00% bez zmian PlusBank Lokata Nowa Standard 1M-12M Lokata Nowa Standard 1M-12M 0,01% 0,01% bez zmian Santander Bank Polska Lokata Mobilna 4M Lokata Mobilna 4M 6,25% 7,00% + 0,75 pp. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 12M Lokata Online Nowe Środki 4M 6,50% 6,50% bez zmian Toyota Bank Lokata Sprint 200D Lokata Plus 3M 7,00% 7,00% bez zmian VeloBank - Lokata Mobilna na Start 2M - 7,90% nd Volskwagen Bank - Lokata Plus 90D-360D - 6,50% nd *Lokata dostępna w PBS w Ciechanowie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków

1 września 2022 r. tylko jeden bank oferował 8 proc. w skali roku – był to wspomniany Credit Agricole. Obecnie podobną stawkę proponują Bank Nowy na lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT (8,60 proc. w skali roku) oraz Inbank na Lokacie na Start (8 proc. rocznie).

Klienci, którzy obniżą nieco oczekiwania do stawki w wysokości min. 7 proc. w skali roku, mogą dodać do listy rozważanych banków aż dziesięć instytucji. Przed rokiem sytuacja była bardzo zbliżona, bo taką stawkę również można było otrzymać w dziesięciu bankach. Oba zestawy nie są jednak identyczne i część banków „wypadła” z tej listy, a część uzupełniła ich miejsca.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Analizując tabelę od góry do dołu, to w ciągu ostatnich 12 miesięcy tylko cztery banki obniżyły oprocentowanie w stosunku do stanu z 1 września 2023 r. Należą do nich Alior Bank (obniżka maksymalnego oprocentowania z 7,00 do 6,00 proc. w skali roku), BOŚ Bank (obniżka z 7,00 do 6,20 proc. rocznie), Credit Agricole (największe cięcie z 8,00 do 5,50 proc. rocznie) oraz ING Bank Śląski (obniżka z 7,00 do 6,00 proc. rocznie).

Zdecydowanie większa liczba banków zasila grupę tych, którzy warunki poprawili – Bank Millennium, Bank Nowy (obecny lider), Bank Pekao, Bank Pocztowy (najwyższy wzrost – z 3,50 do 6 proc. rocznie), BNP Paribas Bank Polska, Citi Handlowy, Inbank, Nest Bank, PBS w Poznaniu (wcześniej PBS w Ciechanowie) i Santander Bank Polska. Pozostali utrzymali poziom sprzed roku.

Średnie oprocentowanie w górę, ale nie w każdym przypadku

Średnie oprocentowanie TOP5 ofert dla danego rankingu – porównanie sierpień 2022 r. i sierpień 2023 r. Okres Średnie oprocentowanie TOP5 sierpień 2022 r. sierpień 2023 r. 1M 5,00% 6,50% 3M 6,80% 7,54% 6M 7,04% 7,38% 12M 7,04% 6,88% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie rankingów lokat Bankier.pl

Okazuje się, że nie na wszystkich lokatach jest dużo lepiej niż przed 12 miesiącami – jak sugerowałaby to pierwsza tabela. Do powyższego porównania dorzuciłam jeszcze średnią pięciu najlepszych ofert na okres 1, 3, 6 i 12 miesięcy. Dane pochodzą z rankingów lokat dla sierpnia 2022 r. i sierpnia 2023 r. Nie brałam pod uwagę rankingów wrześniowych, ponieważ w przypadku bieżącego roku jesteśmy jeszcze przed ich publikacją.

Dużą zmianę na plus widać już na pierwszy rzut oka na lokatach miesięcznych. Średnia wzrosła z 5 do 6,50 proc. w skali roku. Swój wkład w ten awans miały m.in. lokaty z TOP3, które obecnie są opatrzone stawkami w wysokości 8,60 proc., 7,00 proc. i 6,00 proc. w skali roku. Przed rokiem lider tabeli dawał 7,20 proc. rocznie, a kolejne pozycje zajmowały oferty na mniej niż 6,00 proc. w stosunku rocznym. Na plus jest także średnia na lokatach kwartalnych (zmiana o 0,74 pp.) i lokatach półrocznych (wzrost o 0,34 pp.).

Na lokatach rocznych lepsze warunki były dostępne w sierpniu 2022 r. Wówczas średnie oprocentowanie najlepszej piątki wynosiło 7,04 proc. w skali roku. Obecnie jest to 6,88 proc. rocznie. Mimo że stawka maksymalna w ostatnim zestawieniu była wyższa (7,50 proc. w skali roku w porównaniu do 7,20 proc. rocznie), to przed rokiem więcej banków dawało min. 7,00 proc. rocznie, co poprawiło ostateczny rezultat.

Ostatnie chwile na wysokie stawki?

Przed nami prawdopodobnie pierwsze cięcie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego od maja 2020 r. Takie zdanie mają nie tylko ekonomiści, ale również niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej. W tej sytuacji banki zwykle bardzo szybko zabierają się do cięcia stawek. Przed blisko 3,5 roku, kiedy to RPP obniżyła stopy w marcu 2020 r., pierwsze instytucje obniżyły oferowane procenty już po kilku dniach.