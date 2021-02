Lokaty na dwa i trzy miesiące zdominowały nie tylko rankingi. Polacy wpłacają na nie najwięcej

fot. Kamil Zajaczkowksi / Shutterstock

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego blisko 60 proc. oszczędności wpłacanych na lokaty w grudniu ubiegłego roku trafiło na depozyty dłuższe niż miesiąc, ale nie przekraczające trzech miesięcy. To najwyższy udział depozytów na ten okres odnotowany na przestrzeni całego ubiegłego roku.

3/5 wpłat w grudniu trafiło na lokaty dwu- i trzymiesięczne

Opublikowane na stronie NBP dane nie pozostawiają wątpliwości. Najpopularniejszym wyborem Polaków przy selekcji lokaty terminowej są depozyty na okres powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie. W grudniu ubiegłego roku wartość nowych lub renegocjowanych umów na te terminy, czyli wysokość wpłaconych na nie środków, wyniosła blisko 14,7 miliarda złotych. Ostatnio tak dobry wynik depozyty na ten okres odnotowały w kwietniu ubiegłego roku, kiedy to deponenci wpłacili na nie blisko 15,4 miliarda złotych.

Podana wyżej suma stanowi blisko 60 proc. całości wpłacanych na lokaty terminowe środków grudniu. Drugą najczęściej wybieraną grupą terminów w tym miesiącu były depozyty na miesiąc lub krócej. Oszczędzający wpłacili na nie około 5,5 miliarda złotych, co daje udział w wysokości około 22 proc. Im dłuższy okres, tym mniejsze zainteresowanie klientów. Najmniej, bo 293 mln złotych trafiło w analizowanym miesiącu na depozyty dłuższe niż 12 miesięcy, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę rekordowo niskie stawki procentowe.

W grudniu wpłacaliśmy dwa razy mniej niż w styczniu

Udostępnienie danych za ostatni miesiąc 2020 r. to dobra okazja do podsumowania całego ubiegłego roku. Wniosków jest kilka:

1) po obniżce stóp procentowych deponenci wpłacają zdecydowanie niższe kwoty na lokaty terminowe,

2) zainteresowanie lokatami dwu- i trzymiesięcznymi nie ucierpiało znacząco po decyzjach NBP,

3) w przypadku pozostałych okresów środki na nie przekazywane są nawet kilkukrotnie niższe niż na początku roku.

Styczeń 2020 r. był miesiącem, kiedy to na lokaty terminowe trafiło najwięcej środków na przestrzeni dwunastu miesięcy ubiegłego roku. Wtedy to na rachunki depozytów wpłacono ponad 50,2 miliarda złotych. Pod koniec roku ten wynik można w zasadzie podzielić na pół. Suma przekazanych ostatniego miesiąca środków wyniosła 24,5 miliarda złotych. Nie jest to jednak najgorszy, biorąc pod uwagę wartość wpłaconych środków na nowo otwarte lokaty, wynik. O około 2,1 miliarda mniej banki przyjęły w sierpniu.

Wartości nowych i renegocjowanych depozytów złotowych Miesiąc Terminy do 1M powyżej 1M do 3M powyżej 3M do 6M powyżej 6M do 12M powyżej 12M Styczeń 2020 r. 14,7 mld 17,6 mld 8,7 mld 6,8 mld 2,3 mld Luty 2020 r. 12,9 mld 13,4 mld 7,1 mld 5,3 mld 1,6 mld Marzec 2020 r. 12,8 mld 18,6 mld 7,3 mld 5,2 mld 1,2 mld Kwiecień 2020 r. 9,4 mld 15,4 mld 4,6 mld 2,3 mld 0,7 mld Maj 2020 r. 7,9 mld 11,6 mld 3,9 mld 2,6 mld 0,6 mld Czerwiec 2020 r. 7,6 mld 12,4 mld 3,6 mld 1,7 mld 0,3 mld Lipiec 2020 r. 6,8 mld 12,5 mld 3 mld 1,4 mld 0,5 mld Sierpień 2020 r. 6,4 mld 11 mld 2,8 mld 1,5 mld 0,6 mld Wrzesień 2020 r. 6,7 mld 13,8 mld 4,4 mld 1,7 mld 0,5 mld Październik 2020 r. 6,9 mld 12,3 mld 4,8 mld 1,3 mld 0,4 mld Listopad 2020 r. 5,5 mld 12,3 mld 3,1 mld 1,4 mld 0,3 mld Grudzień 2020 r. 5,5 mld 14,7 mld 2,8 mld 1,3 mld 0,3 mld Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP

Mimo spadku zainteresowania lokatami w ogóle wysokość środków wpłacana na depozyty dwu- i trzymiesięczne utrzymała się na podobnym poziomie przez cały rok. Rezultaty z marca i kwietnia, czyli miesięcy, w których dwukrotnie obniżano stopy procentowe, znajdują się w pierwszej trójce najlepszych wyników za cały rok. W maju, kiedy to miało miejsce ostatnie cięcie stawek, odnotowano natomiast jedną z niższych wartości. Od czerwca do listopada wpłaty łączne na te terminy wynosiły od 12,3 do 13,8 miliarda złotych i osiągnęły znaczną poprawę w grudniu (wspomniane 14,7 miliarda złotych).

Tak optymistycznych wniosków nie można „skopiować” na inne terminy. Zainteresowanie lokatami do miesiąca i dłuższymi niż trzy miesiące sukcesywnie maleje. W porównaniu do stycznia wartość środków lokowanych na te okresy zdecydowanie spadła. W przypadku lokat dłuższych niż rok nawet ośmiokrotnie. Tym samym rośnie udział środków wpłacanych na lokaty dwu- i trzymiesięczne w sumie oszczędności przekazywanych na lokaty w ogóle.