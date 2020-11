Lokata z wysoką stawką – bankowe slogany a rzeczywistość

fot. Jochen Tack / FORUM

Przy obecnym poziomie inflacji lokaty nie przyniosą realnego zysku. Aby ograniczyć straty, klientom pozostaje poszukiwanie bankowych okazji. Czy warto kierować się szumnymi nazwami lokat, które sugerują, że są lepszym wyborem od konkurencji?

Rosnąca inflacja i cięcia stóp procentowych to połączenie, które w skrócie oznacza dla oszczędzających złe wiadomości. Wzrostowi inflacji towarzyszy spadek siły nabywczej pieniądza (posiadane środki bardziej tracą na wartość), a decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych to „punkt zapalny” dla podobnych rozstrzygnięć w bankach dotyczących tym razem poszczególnych produktów oszczędnościowych.

Lokata z wysokim zyskiem? Tylko w nagłówku

Zwolennicy lokat terminowych nie mają zatem lekko. Szansą na wyższy niż przeciętny zysk wydają się jedynie lokaty promocyjne, zwykle obudowane szeregiem warunków dodatkowych. Banki próbują zwrócić na nie uwagę klienta, nadając im odpowiednio kojarzącą się nazwę. Co więcej, nazwę, która przywodzi na myśl wyższy niż przeciętny zysk, mają również lokaty z maksymalnie jednym wymogiem dodatkowym, które można znaleźć w ofertach banków na co dzień. Czy to faktycznie oznacza relatywnie wysokie odsetki?

Lokaty bankowe z nazwami sugerującymi wysoki zysk Bank Lokata Okres Oproc. [p.a] Warunki Obecność w rankingu (10.2020) Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 6M, 12M 0,20% posiadanie konta, wpłata nowych środków TAK Bank Millennium Lokata SuperProcent 3M, 6M, 12M, 24M 0,01 - 0,05% posiadanie konta NIE BNP Paribas Bank Polska Lokata Promocyjna 3M, 6M, 24M 0,10% posiadanie konta NIE BOŚ Bank EKOlokata Zyskowna 6M 0,20-0,30% wyższe oprocentowanie dla posiadaczy konta z aktywną kartą debetową TAK Idea Bank Lokata NR 1 1M, 3M, 6M, 12M, 24M 0,30-0,50% brak TAK neoBank energoLOKATA Wysoki Procent 1M 1,00% dla nowych klientów, którzy otworzą konto NIE* Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ Wzrost 12M, 15M, 24M, 36M 0,35 - 0,45% wpłata nowych środków NIE * Nowość; przy zachowaniu stawki lokata znajdzie się w kolejnym rankingu. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 30.10.2020 r.

Na rynku można znaleźć kilka ofert, których nazwy od razu przykuwają uwagę. Horyzont zysku, wysoki procent… to może działać na wyobraźnię. Sęk w tym, że zaledwie trzem z nich udało się znaleźć choć w jednym z dwunastu zestawień cyklicznie publikowanych na łamach Bankier.pl rankingów lokat, a od następnego miesiąca – o ile stawki się nie zmienią – czterem. energoLOKATA Wysoki Procent to nowość na rynku, która prawdopodobnie znajdzie się na drugim miejscu rankingu lokat miesięcznych w następnym tygodniu. To także jedyna oferta w tabeli, która przyniesie zysk w wysokości co najmniej 1 proc. w skali roku. Pozostałe propozycje dadzą co najwyżej połowę tej stawki.

Depozyty w tabeli wyróżnia jeszcze jedna wspólna cecha. Sześć z nich wymaga od zainteresowanych spełnienia dodatkowych warunków. Najdłuższa lista z wymogami obejmuje, co nie powinno dziwić, najwyżej oprocentowaną ofertę z tabeli. Skorzystają z niej nowi klienci, którzy założą konto osobiste. Posiadanie ROR-u to także najpopularniejszy wymóg wśród pozostałych propozycji.

Podsumowując, lokaty z nazwami sugerującymi wysoki zysk, wcale go nie dają. Jednak wszystkie propozycje, oprócz wspomnianej wyżej nowości, są w cennikach banków od wielu miesięcy, jak nie lat. Banki obniżały stawki zgodnie z sytuacją rynkową a zachęcające nazwy lokat zostały. Poniżej znajduje się tabela, która prezentuje wysokość oprocentowania na tych samych lokatach obowiązującą przed pierwszą obniżką stóp procentowych w tym roku (która, przypomnijmy, była pierwszą zmianą stóp procentowych od ponad 5 lat).

Lokaty bankowe z nazwami sugerującymi wysoki zysk – stan na 17 marca 2020 r. Bank Lokata Okres Oproc. [p.a.] Warunki Obecność w rankingu (02-03.2020) Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 6M, 12M, 24M 1,50-1,80% posiadanie konta, wpłata nowych środków NIE Bank Millennium Lokata SuperProcent 3M, 6M, 12M, 24M 0,65-1,50% posiadanie konta NIE BNP Paribas Bank Polska Lokata Promocyjna 3M, 6M, 24M 0,70-1,00% posiadanie konta NIE BOŚ Bank EKOlokata Zyskowna 6M 1,85% wyższe oprocentowanie dla posiadaczy konta z aktywną kartą debetową TAK Idea Bank Lokata NR 1 1M, 3M, 6M, 12M, 24M 2,10-2,20% brak TAK PlusBank Lokata „Nowa Kasa = Wyższy Zysk” 3M, 6M 1,50-1,65% posiadanie konta, wpłata nowych środków NIE Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ Wzrost 12M, 15M, 24M, 36M 1,00-1,60% wpłata nowych środków NIE Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 17.03.2020 r.

Stawki obowiązujące przed 18 marca br. były zdecydowanie wyższe niż obecnie. Większość lokat w tabeli oferowała stawkę powyżej 1 proc. w skali roku, a na jednej z nich można było zarobić nawet 2,20 proc. w skali roku.

Mimo że obecnie o takich procentach możemy pomarzyć, to ponad pół roku temu wcale nie robiły one wrażenia. Tylko dwie z ofert w tabeli faktyczne przebiło się do czołówki lokat w tamtym okresie. Warto przypomnieć, że w przypadku lokat miesięcznych maksymalna stawka wynosiła wtedy 3 proc. rocznie, kwartalnych i półrocznych 4 proc. rocznie, a 12-miesięcznych 2,85 proc. w stosunku rocznym.

Blisko dziesięć banków ze stawkami poniżej 0,10 proc. roczne

Aktualne stawki na lokatach terminowych nie zachęcają do skorzystania z tej formy inwestowania środków. Już przed rokiem trudno było o znalezienie lokaty, która wyeliminowałaby straty wynikające z rosnącej inflacji. Według najnowszych danych inflacja CPI rdr za październik wynosiła 3,00 proc., co oznacza, że straty pokryłaby dopiero lokata 12-miesięczna oprocentowana na ok. 3,70 proc. w skali roku (od zysków kapitałowych należy zapłacić podatek).

Najwyżej oprocentowane lokaty poszczególnych banków Bank Lokata Okres*** Oproc. [p.a.] Warunki Obecność w rankingu (10.2020) Alior Bank m.in. Lokata standardowa 3M, 6M, 24M 0,10% brak NIE Bank BPS Lokata Progres 10 10M 0,01% brak NIE Bank Millennium Lokata Urodzinowa 1M 1,00% posiadanie konta; dla osób, które w ciągu ostatnich 30 dni miały urodziny TAK Bank Pekao Lokata Progresywna 9M, 13M 0,02% brak NIE Bank Pocztowy np. Lokata Mini 4M 0,01% brak NIE BFF Banking Group Lokata Facto 9M, 12M 1,60% posiadanie rachunku depozytowego TAK BNP Paribas Bank Polska Lokata Gomobile 3M 0,20% posiadanie konta NIE BOŚ Bank EKOlokata na Dobry Początek 4M 0,50% posiadanie konta z aktywną kartą debetową NIE Citi Handlowy np. Lokata Standardowa 7D, 1M, 3M, 6M, 12M, 24M 0,01% posiadanie konta NIE Credit Agricole Lokata terminowa 36M 0,30% posiadanie konta NIE EnveloBank np. Lokata Mobilna 1M 0,01% posiadanie konta NIE Getin Noble Bank Lokata Mobilna na Start 2M 1,50% dla nowych klientów NIE Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 1M 1,90% posiadanie konta TAK Inbank Lokata standardowa 60M 2,20% brak NIE* ING Bank Śląski Lokata terminowa 3M, 6M, 12M, 24M 0,05% posiadanie konta NIE Inteligo Lokata terminowa 1M, 3M, 6M, 12M 0,01% posiadanie konta NIE mBank Lokata dla nowych klientów 3M 1,00% dla nowych klientów, którzy założą konto TAK neoBank energoLOKATA Wysoki Procent 1M 1,00% dla nowych klientów, którzy założą konto NIE** Nest Bank Nest Lokata Witaj 3N, 6M 2,10% 3M - dla nowych klientów, którzy założą konto

6M - dla nowych klientów, którzy założą konto i będą zapewnią wpływ w wysokości 1000 zł TAK PKO Bank Polski Lokata terminowa 1M, 3M, 6M, 12M 0,01% brak NIE PlusBank Lokata Nowa Standard 12M 0,07% posiadanie konta NIE Santander Bank Polska Lokata Mobilna 4M 1,50% posiadanie konta NIE Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 24M, 36M 0,50% wpłata nowych środków NIE* Toyota Bank Lokata Plus 12M, 24M, 36M 0,80% posiadanie konta TAK *W rankingu lokat znajduje się lokata na inny okres. **Nowość; przy zachowaniu stawki lokata znajdzie się w kolejnym rankingu. ***W tabeli znajduje się okres lokaty, którego dotyczy dane, najwyższe obecnie dla banku, oprocentowanie. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 30.10.2020 r.

Takie oprocentowanie było przed rokiem dostępne tylko i wyłącznie na lokatach kwartalnych i półrocznych. Z pięciu ofert ze stawką co najmniej 3,70 proc. w skali roku aż cztery były skierowane wyłącznie do nowych klientów, co oznacza, że klient nie mógłby skorzystać na nich ponownie, a zatem nie udałoby mu się poprzez kilkukrotne lokowanie środków na tej samej lokacie otrzymywać środków przez 12 miesięcy na wysoko oprocentowanym depozycie.

Jak obecnie wyglądają stawki na lokatach terminowych, przedstawia tabela powyżej. W zestawieniu znajdują się najlepsze propozycje poszczególnych banków.

Najwyżej oprocentowaną obecnie ofertą jest Lokata standardowa w Inbanku na 5 lat. Stawka na tym depozycie wynosi 2,20 proc. w skali roku. Klienci, którzy nie chcą na tak długo zamrażać swojego kapitału, mogą się zdecydować na niewiele niżej oprocentowaną Nest Lokatę Witaj od Nest Banku. Depozyt jest dostępny w dwóch wariantach – na 3 oraz na 6 miesięcy. Poza okresem zapadalności lokaty, różnicę stanowią również warunki. W przypadku oferty Inbanku nie trzeba spełniać żadnych kryteriów poza wpłatą środków. Oferta Nest Banku jest skierowana tylko dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Lokata półroczna jest dodatkowo objęta warunkiem zapewnienia wpływów.

Warto zauważyć, że średnio co trzeci bank w tabeli oferuje na swoich lokatach maksymalną stawkę niższą niż 0,10 proc. w skali roku. Oprocentowanie w wysokości co najmniej 1 proc. rocznie jest natomiast dostępne tylko w dziewięciu instytucjach.

Na koniec warto wrócić do inflacji. Najlepsza lokata roczna ma obecnie stawkę w wysokości 1,70 proc. w skali roku. Tyle zarobią osoby, które wybiorą Lokatę standardową od Inbanku. Takie oprocentowanie zniwelowałoby niekorzystny wpływ inflacji nie wyższej niż ok. 1,38 proc. Trudno się spodziewać, że w październiku 2021 r. będziemy mieli do czynienia z takim poziomem tego wskaźnika.