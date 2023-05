"Logopedzi wykreśleni". PiS poprawia swoją ustawę

Hot dog do papierosów. Resort zdrowia bierze Żabkę na tapet Do każdej paczki papierosów Żabka dodawała hot doga. Jak się okazało,Ministerstwo Zdrowia potraktowało to, jako reklamę wyrobów tytoniowych. "Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna. Jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK – podał resort.