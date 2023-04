Logopedzi podnieśli larum. Wiceminister odpowiada na zarzuty

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych przewiduje, iż logopeda będzie mógł wykonywać czynności zawodowe w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, działalności gospodarczej i w końcu jako podmiot leczniczy – podkreśla wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Logopedzi alarmują, że będą zamykać gabinety

Wiceszef MZ w wypowiedzi dla PAP odniósł się do podnoszonych przez część logopedów opinii, że przez projekt ustawy regulującej prace 17 zawodów medycznych, w wielu przypadkach będą oni niedługo musieli zamknąć swoje gabinety.

W przestrzeni publicznej pojawiają się w ostatnich dniach apele i głosy, że logopedzi nie chcą być objęci projektowaną ustawą o niektórych zawodach medycznych, postulują m.in. opracowanie odrębnej ustawy o zawodzie logopedy.

Przekonują m.in., że interdyscyplinarna specyfika wykonywania zawodu logopedy oraz ścieżka kształcenia znacznie odbiegają od charakteru pracy i ścieżek kształcenia pozostałych zawodów ujętych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych.

"Nie każdy logopeda musi funkcjonować jako placówka medyczna"

"Myślę, że tego typu wypowiedzi biorą się bardziej z niezrozumienia szczegółowych zapisów projektu, niż z realnego zagrożenia, bo takowego nie ma" – zapewnił.

"Wątpliwości, co do zapisów ustawy, chcemy wyjaśnić i wyjaśniamy w trakcie spotkań ze środowiskiem logopedów. Widać jednak nie wszyscy na nie przychodzą, jeżeli nadal podsycany jest medialny strach" - dodał.

Wiceminister podkreślił, że projekt ustawy przewiduje, iż logopeda będzie mógł wykonywać czynności zawodowe w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, działalności gospodarczej i w końcu - jako podmiot leczniczy. "Widać więc, że każda forma obecnie prowadzonych gabinetów została uwzględniona" - podkreślił.

Jak zaznaczył, nie każdy logopeda musi funkcjonować jako placówka medyczna. "Porady logopedyczne to nie zawsze świadczenie medyczne. W takiej sytuacji logopeda nie musi spełniać warunków obowiązujących w placówkach medycznych i nie podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą" – wskazał.

Jednocześnie – jak kontynuował - logopedzi-medycy nadal będą mogli świadczyć swoje usługi w domach pacjentów czy w miejscach ich pobytu.

Logopedzi w szkołach

Wiceszef MZ odniósł się też do kwestii logopedów ze szkół i tego, czy i jak będą mogli funkcjonować po wejściu w życie nowych przepisów.

"Nauczyciel logopeda, który spełni warunki wynikające z projektu ustawy, będzie mógł uzyskać wpis do rejestru jako logopeda wykonujący zawód medyczny. W przypadku jednak, gdy pracować będzie wyłącznie w systemie oświaty, nie będzie zobligowany do uzyskania takiego wpisu, a tym samym ustawa go nie dotyczy. Sytuacji gabinetów w szkołach nie regulujemy tą ustawą" – wskazał Bromber.

Zaznaczył, że celem wprowadzania regulacji ustawowych jest to, by pacjent czuł się bezpiecznie.

"Jeżeli idziemy do jakiejkolwiek osoby wykonującej zawód medyczny chcemy mieć pewność, że ma kwalifikacje i zna się na tym, co robi. Obowiązkowy wpis logopedów do rejestru zawodów medycznych daje pacjentowi pewność, że oddaje swoje zdrowie w ręce profesjonalisty" - wskazał.

"Dodatkowo, dajemy osobom wykonującym jeden z 17 zawodów medycznych możliwość rozwoju zawodowego poprzez choćby dodatkowe, systematyczne dokształcanie. Pragnę podkreślić, że poprzez projektowane rozwiązania chcemy wzmocnić pozycję osób wykonujących zawody medyczne" – stwierdził wiceminister Bromber.

