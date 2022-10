Logistyczne czarne łabędzie. Praktycznie niemożliwe, ale się stało

/ Puls Biznesu

Pandemia i wojna zmieniły logistykę. Wiele sprawdzonych do tej pory rozwiązań zarzucono. Dziś kluczem do sukcesu nie jest walka o obniżenie kosztów, a elastyczność i dywersyfikacja.

Czarny łabędź to zjawisko, które uważa się za tak mało prawdopodobne, że praktycznie niemożliwe. Mimo tego od czasu do czasu zjawisko takie występuje i ma kolosalny wpływ na rzeczywistość, rewolucjonizuje nasze podeście do życia i biznesu oraz na dobre zmienia sposób patrzenia świata i oceniania rzeczywistości.



Logistyka, jako gospodarczy krwiobieg, musiała w ostatnim czasie stawić czoła kilku takim „ptakom”. W 2020 r. pandemia, a przede wszystkim jej skutki, nadwyrężyły łańcuchy dostaw do granic możliwości. Kilka z nich pękło, wywołując ogromne kłopoty i straty. Nikt wcześniej nie przypuszczał, że pandemiczny kryzys wybuchnie. Potem mało kto zakładał, że będzie miał tak globalny zasięg. Jego charakter i siła na dobre zmieniła podejście do budowania łańcuchów dostaw oraz zrewidowania sposobu, w jaki powstają. Odchodzenie od systemów centralnych na rzecz tych zdecentralizowanych, tworzenie zapasów - co wcześniej uważane było za wyrzucanie pieniędzy, to tylko kilka z przykładów zmian, jakie na logistyce wymusiła pandemia i za razem przykładów tematów, który w zasadzie zmonopolizował tegoroczne Forum Polskich Menedżerów Logistyki organizowane przez Puls Biznesu.



Nic dziwnego, bo rzeczywistość co chwilę stawia przez logistykami nowe wyzwania. Nowe i znowu czarne. Liczyliśmy się z możliwością wybuchu w Ukrainie wojny na dużą skalę od momentu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Mimo tego to, co się wydarzyło 24 lutego 2022 r. również okazało się czarnym łabędziem. Wojna stawia ogromne wyzwanie również logistyce. Liczne ograniczenia w transporcie, blokady kierunków, zakazy, embarga, sankcje czy wreszcie masowe zawieszanie importu do Rosji oraz wycofywanie się z tamtejszego rynku zachodnich firm. To był bezprecedensowy eksodus, z jakim wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Wspólnie z Tomaszem Sączkiem, dyrektorem zarządzającym IPP Pooling w Polsce i partnerem merytorycznym XIX Forum Polskich Menedżerów Logistyki zastanawiamy się jakie zmiany w łańcuchach dostaw wywołały pandemia i trwająca za naszą wschodnią granicą wojna. O Wojnie rozmawiam też z Grzegorzem Samociem.

Wojnie w ujęciu logistycznym. Grzegorz Samoć jest dyrektorem działu Projects w DSV Air & Sea Polska i odpowiada m.in za obsługę logistyczną armii amerykańskiej.

Trzecia rozmowa również traktuje o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dotyczy bowiem Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli projektu który jeszcze przed 24 lutego 2022 r. budził tyle samo kontrowersji co zainteresowania. Jaki jest dziś jego status? Czy w sprzeciwie wobec polityki Kremla cieszy się mniejszym zainteresowaniem? Na te i inne pytania odpowiada Bartosz Miszkiewicz, prezes Symlog.



Ostatnia rozmowa to czysty „business case”. Katarzyna Słabowska, dyrektor logistyki Żabki opowiada swojej reakcji na pandemiczny kryzys oraz o zmianach jakie - już na stałe - wywołało to doświadczenie w łańcuchach dostaw tej sieci sklepów. Serdecznie zapraszam.



Wszystkie odcinki „Pulsu Biznesu do słuchania” są dostępne na stronie pb.pl/dosluchania oraz w aplikacjach podcastowych, m.in. na Spotify i Apple Podcasts.



Goście:





E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij