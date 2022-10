Lodówka - 37 centów, suszarka - 20 centów. Włosi wiedzą, ile kosztuje korzystanie z AGD

fot. Christina Anzenberge / / Anzenberger Agency

Mniej niż pół eurocenta kosztuje naładowanie telefonu komórkowego, a zrobienie grzanki w tosterze to 0,05 euro - takie informacje publikuje włoska prasa na początku października, gdy cena energii wzrosła o 59 procent. Włosi są coraz bardziej zdyscyplinowani w kwestii oszczędności energii i szukają ich wszędzie, gdzie się da.

Po raz pierwszy mieszkańcy Włoch dowiadują się, ile kosztuje włączenie każdego podstawowego urządzenia w domu. Nigdy wcześniej nie mieli tej wiedzy, bo w powszechnym przekonaniu nie była ona potrzebna. Teraz jest zaś bardzo cenna.

Średnia cena prądu wzrosła do 0,66 euro za kilowatogodzinę. Przed rokiem było to 30 eurocentów, a w 2020 roku- 16.

Wszędzie promowane jest oszczędne korzystanie ze wszystkich urządzeń domowych i ich całkowite wyłączanie, gdy nie są potrzebne.

Eksperci, aby pomóc w rachunkach, obliczyli, ile płaci się za włączenie podstawowego sprzętu.

Energooszczędna lodówka o pojemności 350 litrów klasy A+++ pracuje za 27 eurocentów dziennie. Jeśli ma klasę energetyczną B, cena ta rośnie do prawie 1 euro na dobę.

Przygotowanie posiłku w piecu elektrycznym kosztuje średnio od około 40 do 70 eurocentów.

Godzina pracy energooszczędnej pralki to wydatek około pół euro. Łącznie w skali roku na wszystkie prania wydaje się od 90 do 100 euro.

Coraz mniej używane w październiku klimatyzatory pochłaniają co najmniej 40 eurocentów za godzinę. To zaś oznacza, że w gorącym sezonie jest to wydatek od 60 do 100 euro miesięcznie.

Włączenie 40-calowego telewizora LED na dwie godziny kosztuje 3 eurocenty. W przypadku mniej energooszczędnych odbiorników kwota ta wzrasta do 12 eurocentów.

0,13 euro kosztuje całodzienna praca routera Wi-fi, czyli prawie 50 euro rocznie.

10 minut używania suszarki do włosów to wydatek 0,2 euro, a pieczenie grzanki przez 5 minut w tosterze 0,05 euro.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ sp/