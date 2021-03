Lockdown wisi nad GPW. Gwałtowne spadki na polskiej giełdzie

fot. Krystian Maj / FORUM

Środowa sesja przynosi gwałtowne spadki wielu spółek notowanych na GPW, szczególnie negatywnie wyróżniają się duże podmioty zgromadzone w indeksie WIG20. Tło dla giełdowych wydarzeń stanowią obawy przed kolejnym lockdownem.

Aż 3 proc. traci na środowej sesji indeks WIG20. W dół, choć słabiej, idą także WIG (-2,5 proc.), mWIG40 (-2,2 proc.) oraz sWIG80 (-1,1 proc.). Dodatkowo spadkom tym towarzyszą bardzo wysokie obroty, które tuż po godzinie 13 na szerokim rynku przekroczyły poziom 1,6 mld zł. Zwykle tak wysokiej sumy obrotów nie ma nawet na koniec sesji.

Warto dodać, że czerwień przeważa dziś w zasadzie całej Europie, jednak niewiele indeksów traci więcej niż 1 proc. Spadki na GPW zatem silnie w tej kwestii odbiegają od wydarzeń na innych europejskich rynkach. Polskiej giełdy nie ratują nawet pozytywne sygnały z rynku pracy. Dane te są jednak historyczne, tymczasem przyszłość znów rysuje się w niezbyt wesołych barwach.

Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 25 052 nowe przypadki koronawirusa. To najwięcej zakażeń od 14 listopada 2020 roku. Na środę też zaplanowano specjalną konferencję ministerstwa. - Trwają ustalenia ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z rządowym zespołem zarządzania kryzysowego w zakresie kolejnych pilnych działań - przekazał rzecznik MZ. Wiele wskazuje zatem na to, że cały kraj znów może zostać objęty lockdownem.

Spadki spółek wrażliwych na lockdown

Widać to i na GPW. Choć w składzie WIG20 spadki notują wszystkie spółki, to jednak ich skala jest mocno zróżnicowana. Telekomy, CD Projekt i Asseco tracą stosunkowo niewiele (mniej niż 1,2 proc.), bo i łatwiej im będzie przejść przez lockdown. Z drugiej strony spółki takie jak LPP, CCC, Orlen czy Lotos tracą ponad 5 proc. Nad nimi wisi widmo zamkniętych galerii i ograniczeń w korzystania ze środków transportu. Mocno tracą także banki, narażone na lockdownowe odpisy innych firm i negatywny wpływ kolejnego wygaszania gospodarki.

Wyjątkiem jest tutaj przede wszystkim Allegro, dla którego teoretycznie lockdown jest na rękę (rośnie zainteresowanie zakupami w internecie), jednak inwestorów mocno rozczarowali główni akcjonariusze spółki. Cidinan, Permira VI Investment Platform i Mepinan chcą sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu do 76,5 mln akcji, uprawniających do 7,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Taki pośpiech tuż po debiucie budzi obawy co do perspektyw spółki w porównaniu z obecną wyceną (w międzyczasie do Polski wszedł Amazon). W efekcie Allegro tanieje aż o 5,7 proc.

Na szerokim rynku także widać obawy przed lockdownem, bo choć tutaj w przeciwieństwie do WIG20 zieleń się pojawia, to jednak i tak ponad 3-krotnie więcej spółek notuje wzrosty niż spadki. Podział na branże spadające mocniej i słabiej nie jest jednak tak wyraźnie zarysowany jak w WIG20. W gronie indeksów branżowych najmniej - poniżej 1 proc. - tracą motoryzacja, spożywka, chemia, telekomy oraz media. Najwięcej z kolei - ponad 3 proc. - banki, paliwa i odzież.

Adam Torchała