Liz Truss oficjalnie objęła stanowisko premiera Wielkiej Brytanii

fot. Stefan Rousseau / / FORUM

Brytyjska królowa Elżbieta II powierzyła we wtorek wczesnym popołudniem misję sformowania nowego rządu liderce Partii Konserwatywnej Liz Truss. Niespełna godzinę wcześniej rezygnację na ręce królowej złożył dotychczasowy premier Boris Johnson.

Tym samym 47-letnia Liz Truss stała się trzecią kobietą na stanowisku premiera w historii Wielkiej Brytanii i 15. szefem rządu w czasie 70-letniego panowania Elżbiety II.

Truss, która przez ostatni rok była szefową dyplomacji w gabinecie Johnsona, została w poniedziałek ogłoszona zwyciężczynią wyborów lidera Partii Konserwatywnej. Jeszcze we wtorek po południu nowa premier wygłosi na Downing Street inauguracyjne przemówienie, a wieczorem należy się spodziewać ogłoszenia nominacji na stanowiska ministerialne w jej rządzie.

Boris Johnson oficjalnie zrezygnował ze stanowiska premiera

"Wielce szanowny poseł do parlamentu Boris Johnson odbył dziś rano audiencję u królowej i złożył swoją rezygnację z funkcji premiera i pierwszego lorda skarbu, którą Jej Wysokość łaskawie przyjęła" - napisano w krótkim oświadczeniu wydanym przez dwór królewski. Audiencja, na którą Johnson przybył wraz z żoną Carrie, trwała ok. 40 minut.

We wtorek wcześnie rano Johnson wygłosił pożegnalne przemówienie na Downing Street, w którym mówił m.in. o dokonaniach swojego rządu, wyszczególniając dokończenie brexitu, program szczepień przeciw Covid-19 oraz przeciwstawienie się Władimirowi Putinowi, a także zapewnił o pełnym poparciu dla Truss i wezwał do tego samego wszystkich członków Partii Konserwatywnej.

Boris Johnson zapowiedział złożenie dymisji 7 lipca, zmuszony do tego falą rezygnacji posłów z różnych stanowisk ministerialnych, którzy w ten sposób wyrazili swoje wotum nieufności wobec niego w związku z licznymi piętrzącymi się w ostatnich miesiącach aferami. Urząd szefa rządu oraz funkcję lidera Partii Konserwatywnej pełnił od lipca 2019 r. Poprowadził to ugrupowanie do zwycięstwa w wyborach do Izby Gmin w grudniu 2019 r., w których konserwatyści uzyskali największą liczbę mandatów od 1987 r.

(PAP)

bjn/ tebe/